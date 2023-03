Proces simulat în Parlamentul României: Elevi și studenți în rolurile de reprezentanți ai acuzării și apărării

23 de tineri din mai multe colegii și universități din București, Iași, Ploiești, Buzău și Sibiu se vor afla, miercuri, în plenul Camerei Deputaților, unde vor participa la procesul simulat care îl va avea în boxa acuzațiile pe Ernst Rüdi, creierul legislației „igienei rasiale”.

Procesul simulat are loc la inițiativa Fundației Magna cum Laude-Reut și Complexul Educațional Laude-Reut împreună cu Social Excellence Forum din Israel și Ambasada Statului Israel la București.

„Realizat sub numele The International Mock Trial on Human Rights, proiectul, o inițiativă internațională a Social Excellence Forum din Israel, este o premieră în România, organizată de Fundația Magna cum Laude-Reut, Complexul Educațional Laude – Reut și Ambasada Statului Israel la București în plenul Camerei Deputaților, cu participarea extraordinară a judecători ai Curții Constituționale a României și a vicepreședintelui Senatului”, se arată în comunicatul de presă al Fundației Reut.

Alături de elevi vor participa la procesul simulat și actrița berlineză Michaela Maxi Schultz. Membrii completului de judecată sunt Marian Enache, Președintele Curții Constituționale a României, Laura-Iuliana Scântei, judecător la Curtea Constituțională a României, și Robert Cazanciuc, Vicepreședinte al Senatului României.

Lucrările procesului vor fi conduse de Yadovski Herruti Keren, din Israel, și de Răzvan Dincă, Președinte - Director General al Societății Române de Radiodifuziune, în colaborare cu Daniel Jinga, Manager - director general al Operei Naționale din București.

Procesul simulat este o reeditare a celui care avut loc la începutul acestui an la New York. O inițiativa asemănătoare a avut loc în luna ianuarie, când 12 liceeni din cadrul Complexului Educațional Laute-Reut au reprezentat România în cadrul unui eveniment unic în lume, un proces internațional simulat organizat de Social Excellence Forum, organizație israeliană dedicată formării de tineri lideri în spiritul valorilor morale și al drepturilor omului, și desfășurat sub egida ONU, ca parte a Programului de Comunicare despre Holocaust.

Gazdele evenimentului sunt Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților; Reuven Azar, ambasadorul Israelului în România; Peer Gebauer, ambasadorul Germaniei la București; Avi Omer, fondatorul Social Excellence Forum din Israel; Ben Nun-Cherbis, președintele Complexului Educațional Laude-Reut.