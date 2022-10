Primirea României în Schengen. Majoritatea politicienilor, mobilizați. Ce demersuri au loc

Guvernul mobilizează toți actorii politici, de la miniștri la europarlamentari, pentru ca România să nu rateze aderarea la Schengen și în acest an, iar votul dat la nivel european în decembrie să fie un succes.

Premierul Nicolae Ciucă i-a convocat pe miniștrii direct implicați, Bogdan Aurescu (Afaceri Externe), Lucian Bode (Afaceri Interne) și Cătălin Predoiu (Justiție), dar și pe europarlamentarii români într-o ședință informală pentru a discuta despre eforturile comune pentru primirea în Schengen. Potrivit informațiilor „Adevărul”, concluziile discuțiilor au fost că România se bazează pe sprijin solid pentru votul care ar urma să aibă loc pe 8 decembrie, moment în care va avea loc ultima ședință a Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI), adică pasul decisiv pentru aderare. Calculele Puterii sunt că România va fi primită în Schengen, dacă nu apare un eveniment impredictibil.

De altfel, Parlamentul European ar urma să dea un vot cu rezoluție săptămâna viitoare privind acceptarea României și Bulgariei între statele membre Schengen. Șeful delegației române a PPE, Rareș Bogdan (prim-vicepreședinte PNL), a declarat, în urma întâlnirii cu șeful Guvernului, că momentan au început negocierile privind susținerea rezoluției, precizând că acesta este un „moment foarte bun după 11 ani. Un moment pe care România îl merită astfel încât nu vrem să facem nicio greșeală”.

Rareș Bogdan a mai susținut că, față de anii precedenți, nu a mai văzut o poziție publică a Olandei împotriva României, însă atât liderul delegației, cât și europarlamentarul Daniel Buda au precizat că există unele speculații cu privire la un partid ceva mai mic, Uniunea Creștină din cadrul patrulaterului de guvernare, care, potrivit europarlamentarului Buda , are o poziție constantă împotriva demersurilor Parlamentului European.

Premierul Olandei, vizită în România

La rândul său, șeful PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat că, în contextul războiului purtat de Federația Rusă pe teritoriul Ucrainei, refuză să creadă că nu vom intra în Schengen. „Atât de mari eforturi am făcut. În tot conflictul din Ucraina, cred că statul român a fost exemplar, am dat ajutor, chiar dacă am supărat fermierii români, ca să scoatem grânele din Ucraina prioritar. Cred că e momentul ca Europa să fie solidară cu România”, a plusat Marcel Ciolacu. De altfel, asigurări privind evoluția pozitivă a negocierilor a dat și liderul eurodeputaților PSD, Dan Nica. Acesta a subliniat că „discriminarea trebuie să înceteze”, cu referire la faptul că România îndeplinește de un deceniu condițiile tehnice.

Premierul olandez, Mark Rutte, efectuează miercuri o vizită oficială în România, unde va merge alături de președintele Klaus Iohannis și de premierul Nicolae Ciucă la militarii dislocați din Olanda, Belgia și Franța de la Centrul Național de Instruire Întrunită, „GETICA” din Brașov. Însă este și un prilej pentru o ultimă discuție de confirmare a sprijinului Olandei pe tema Schengen, administrația de la Haga fiind reticentă până în prezent.

Echipă de inspectori UE în Timiș, pentru Schengen

Experții europeni care au rolul de a verifica dacă România este pregătită, din punct de vedere tehnic, să adere la spațiul Schengen au verificat, luni, 10 octombrie 2022, mai multe instituții din județul Timiș. Chiar dacă informațiile inițiale arătau că inspectorii vor merge în județele Timiș și Arad, potrivit unor surse apropiate dosarului Schengen, experții europeni au ajuns doar în județul Timiș. Aici s-au împărțit în mai multe echipe și au mers la Vama Moravița, Poliția de Frontieră, Inspectoratul Județean de Poliție Timiș, Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara și Centrul pentru Centrul Regional de Proceduri şi Cazare a Solicitanților de Azil – Timișoara.

Surse „Adevărul” au explicat că experții europeni au vrut să verifice sistemul de cooperare polițienească internațională, modul de returnare a celor care intră în România ilegal sau modul în care este combătut traficul de migranți. Potrivit unor surse administrative, la Timișoara, experții Schengen au verificat inclusiv patrulele de poliție, chemând un echipaj de la Rutieră, căruia i-a cerut să verifice în baza de date o mașină pentru care se cunoșteau numărul de înmatriculare și marca. Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a declarat că „descinderea” experților Schengen nu este una de verificare, ci de „informare”.

„Doar astăzi, reprezentanți ai Comisiei Europene efectuează o vizită de informare cu privire la respectarea standardelor de către instituțiile din subordinea MAI. Până acum, semnalele sunt bune. Nu este o vizită de evaluare. Evaluarea a fost făcută anterior și a fost favorabilă. Este doar o vizită de informare că se mențin standardele. Sunt mândru de activitatea instituțiilor din subordine”, a declarat reprezentantul Guvernului în teritoriu. (Daniel Dancea)