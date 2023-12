PNL vrea 7.000 de femei pe locuri eligibile la următoarele alegeri. 200.000 de semnături strânse pentru un proiect important al OFL

Șefa Femeilor Liberale, Nicolae Pauliuc, a anunțat că structura pe care o conduce ar vrea 7.000 de doamne pe locuri eligibile la următoarele alegeri. Mai mult, a subliniat că proiectul prin care copiii sub 16 ani vor avea acces pe social media cu acord parental a ajuns la 200.000 de semnături.

„Nu avem o agendă politică atât de mare, dar în schimb vrem să ne lăudăm. Nu am făcut-o până acum. Și să le felicit pe colegele noastre, domnule președinte, domnule secretar general, OFL a ajuns la un pas important, 200.000 de semnături au fost adunate în interacțiunea directă cu cetățenii (n.r. - pentru proiectul prin care copiii ar trebui să aibă acces pe social media doar cu acord parental). Eu spun că este un moment ce merită cât de cât sărbătorit. Următorul prag este cel de 500.000 de semnături pe care noi ni le-am asumat. Dumneavoastră ați spus un milion. Dar ca să ajungem aici avem nevoie de un parteneriat. Doamnele așa cum am spus, și în politică și-n viața nu pot face lucuri singure, ci împreună cu colegii de partid, fie că sunt organizațiile de tineret, de pensionari, de oameni de afaceri și organizațiile mari de PNL”, a afirmat Nicolae Pauliuc, șefa Organizației Femeilor Liberale.

„Domnule președinte știu că sustineți femeile, ați demonstrat și în momentul în care PNL a propus și susține cele patru doamne în ministere. Așa cum am spus: 2000 de doamne în administrația publică locală. Vorbim despre consilieri locali și județeni, dar în același timp, am făcut cu doamnele un calcul: sunt 103 municipii la nivel național, 320 de orașe, 2850 de comune. Noi ne gândeam că dacă în fiecare consiliu am avea cel puțin două femei care din poziționare să și aibă șanse să reușească, vorbim de aproape 7.000 de doamne în consiliile locale, județene, primării, etc. Iată oastea care este pregătită să meargă la atac. Suntem într-un dispozitiv de luptă pe care ni l-am asumat și-n același timp doamnele se așteaptă ca mesajele lor sa fie bine primite în țară, dar în același timp mesajele lor, profesionalismul lor să fie apreciat la nivelul conducerii partidului”, a completat Nicolae Pauliuc.

Prin urmare, șefa Comisiei de apărare din Senat a solicitat 7.000 de locuri eligibile pentru femei: „Puneți-ne la încercare, arătați-le doamnelor că merită să fie pe listele electorale și rezultatele se vor vedea. Dacă noi, 7000 de doamne, suntem în poziții eligibile în următoarele alegeri, eu cred că putem câștiga. Pe listele electorale OFL este dispusă să susțină cel puțin doua doamne pentru europarlamentare și nu numai”.

Mesajul președintelui PNL

„M-am revăzut astăzi cu doamnele liberale în cadrul Biroului Politic Național al OFL și m-am bucurat să văd că organizația este tot mai puternică, tot mai mobilizată și cu rezultate pe măsură. Proiectul OFL pentru crearea unui mediu online mai sigur pentru copii a ajuns la 200.000 de semnături, iar pentru această inițiativă, care răspunde unei probleme reale din societate, o felicit pe doamna președintă, Nicoleta Pauliuc și pe toate doamnele din OFL”, a a transmis Nicolae Ciucă, președintele PNL, pe Facebook

„Am profitat de această întâlnire și pentru a discuta despre bugetul pentru 2024, subliniind angajamentul PNL de a susține direcții vitale pentru modernizarea societății și pentru creșterea nivelului de trai al cetățenilor. Vom avea un buget record pentru investiții și pentru educație, o alocare de aproximativ 80 de miliarde pentru componenta de sănătate și fonduri pentru majorări de salarii și de pensii. Continuăm să ne bazăm pe sprijinul și implicarea Organizației Femeilor Liberale pentru a dezvolta comunitățile locale și a sprijini și proteja familiile din România”, a completat șeful liberalilor.