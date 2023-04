Palatul Victoria, iluminat în albastru, de Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului

Premierul României, Nicolae Ciucă, afirmă că este esenţial ca persoanelor cu autism să li se asigure acces la categoriile de servicii indispensabile diagnosticului lor, dar şi şanse egale de integrare socială şi profesională.

„Guvernul marchează, ca în fiecare an, Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, Palatul Victoria urmând să fie iluminat în albastru în această seară”, anunță Executivul.

„Marcarea acestei zile reprezintă un semnal de solidaritate și, în același timp, de implicare din partea Guvernului pentru a ne mobiliza la nivelul întregii societăți și instituțional, deopotrivă, în sprijinul persoanelor cu tulburări de spectrul autist”, a afirmat premierul, potrivit Biroului de presă al Guvernului.

„Pornind de la conștientizarea problemelor cu care se confruntă aceste persoane, dar și a calităților pe care multe au dovedit că le au, consider că este esențial să le putem asigura acces la categoriile de servicii indispensabile diagnosticului lor, dar și șanse egale de integrare socială și profesională. Încă din primul an al mandatului nostru la guvernare, am creat cadrul legal pentru asigurarea accesului imediat și nediscriminatoriu la serviciile conexe actului medical pentru toate persoanele diagnosticate cu tulburări de spectrul autist și pentru decontarea intervențiilor terapeutice. Vrem să oferim astfel șansele de care această categorie de pacienți au nevoie pentru a duce o viață normală”, a mai declarat premierul Nicolae Ciucă.

Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului este marcată anual la 2 aprilie, tema propusă la nivelul ONU pentru acest an punând accent pe integrarea persoanelor cu autism și evidențierea contribuției pe care o pot avea pentru societate.

Contriverse din trecut

În anii trecuți au fost declarații controversate ale unor miniștri legate de posibile clase speciale pentru copiii care au anumite deficiențe.

„Noi acum îi avem pe cei cu dificultăţi de învăţare, să îi numim aşa generic, împărţiţi în două categorii. Pe unii îi trimitem în şcolile speciale, iar alţii sunt în şcolile normale, integraţi în clasele normale. Acolo, din păcate, într-o foarte mică măsură reuşim să asigurăm profesori de sprijin pentru copiii integraţi în clasele normale şi atunci creăm dificultăţi la profesori. Şi mă gândeam dacă nu am putea să îi împărţim mai mulţi într-un loc şi să punem profesori de sprijin acolo. Adică aş vrea: ca şi lor, celor integraţi în şcolile de masă, să le putem asigura profesori de sprijin”, afirma Ecaterina Andronescu, în februarie 2019.

Ulterior, Ministerul Educaţiei a clarificat declaraţiile ministrului Andronescu, declarând că nu se intenţionează organizarea unor clase separate, ci creşterea numărului profesorilor de sprijin şi al consilierilor şcolari.

La acea vreme, Asociaţia „Autism Europa” şi Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (CEDCD) critică profund propunerea Ecaterinei Adronescu cu privire la înfiinţarea de clase speciale în învăţământul de masă, pe care o consideră discriminatorie şi segregaţionistă. Oficialii Centrului European au depus plângere împotriva ministrului Educaţiei la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.

Ideea ministrului Educaţiei de a crea clase speciale în învăţământul de masă este criticată de către Asociaţia ”Autism Europa” deoarece aduce atingere drepturilor copiilor cu dizabilităţi.

„Deşi are aparent la bază intenţii bune - ”Adică aş vrea: ca şi lor, celor integraţi în şcolile de masă, să le putem asigura profesori de sprijin”- denotă lipsa de cunoştinţe în ce priveşte legislaţia din domeniul educaţiei şi în realitate e emisă nu în interesul elevilor ci pentru că doamna ministru simte că prin prezenţa copiilor cu cerinţe educative speciale în învăţământul de masă ”creăm dificultăţi la profesori”, se arată într-un comunicat al Asociaţiei Autism Europa - Centrul de Resurse şi Referinţă în Autism Micul Prinţ.