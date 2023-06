Orban, atac la adresa lui Cioloș la congresul USR: A dat bir cu fugiții. Spune că n-are legătură cu această construcție politică

Președintele Forța Dreptei l-a atacat pe Dacian Cioloș în timpul discursul de la congresul USR. Ludovic Orban a afirmat că nu este supărat pe cei care l-au îndepărtat din funcția de premier, precizând că „cel care a tras cel mai tare nu mai e în USR”.

Ludovic Orban nu i-a precizat numele lui Dacian Cioloș, fost președinte al USR-PLUS și actual președinte al REPER. Însă, a precizat că acesta „a dat bir cu fugiții” din partid. Afirmațiile acestuia au fost aplaudate de către cei prezenți în sală.

„Nu sunt supărat pe cei care au luat decizia să îl susțină pe Cîțu în loc să mă susțină pe mine ca și premier. Mai ales când știu faptul că cel care a tras cel mai tare să impună această decizia la dumneavoastră nu mai e în USR. Deși l-ați ales ca președinte a dat bir cu fugiții și acum nu mai recunoaște nici că este cel care a determinat pe niște parlamentari și europarlamentari să facă un partid, spunând că n-are nicio legătură cu această construcție politică”, a afirmat Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei.

Totodată, acesta a explicat și motivele pentru care a ales să plece din PNL în urma congresului din 2021: „Vreau să știți că nu am plecat din PNL pentru că am fost supărat că nu am mai fost ales președinte, sub nicio formă nu pleci dintr-un partid în care ai stat 30 de ani, aproape toată viața matură și căruia i-ai dedicat aproape tot ce ai avut mai bun. Am plecat din PNL pentru că am convingerea, deși mai sunt oameni până acolo, marea majoritate a celor care se află în conducerea PNL sunt la fel ca PSD-iștii. Nu cred în nimic, nu au pic de onoare, pic de demnitate, nu fac decât să execute ordine”, a explicat Ludovic Orban.

Aproximativ 800 de membri ai USR au participat astăzi la congresul partidului în care s-a prezentat viziunea pentru anul 2024. La eveniment au participat președinții mai multor partide din opoziție, cu excepția lui George Simion. Printre invitații la congresul USR s-au numărat: primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, președintele Partidului Mișcarea Populară, Eugen Tomac, președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban și președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Discursurile președinților de partid s-au axat pe critici la adresa Puterii. Kelemen Hunor a vorbit despre faptul că a participat după foarte mult timp la un congres al Opoziției, în timp ce Ludovic Orban l-a criticat pe premierul Marcel Ciolacu.