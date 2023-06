Oficial ungar: În România a încetat situația avantajoasă pentru maghiari, cea a participării UDMR la guvernare

Gergely Gulyás, șeful biroului premierului Viktor Orban, susține că în România a încetat situația avantajoasă pentru maghiară în urma plecării UDMR de la guvernare, urmând astfel o perioadă mai dificilă pentru naționalitatea maghiară.

„În România a încetat situația avantajoasă pentru maghiari, cea a participării UDMR la guvernare, în consecință va urma o perioadă mai dificilă pentru naționalitatea maghiară din această țară”, a precizat Gergely Gulyás, potrivit Hirado.hu.

De asemenea, Anna Bogya, fost secretar de stat în cabinetul lui Kelemen Hunor, a precizat că UDMR a părăsit guvernul României cu fruntea sus și a rămas cu aceleași obiective: îmbunătățirea vieții comunității maghiare din România.

Gergely Gulyás a declarat că „indiferent care parte a națiunii o examinăm, putem identifica cele mai mari dificultăți cu care se confruntă maghiarii de peste hotare”.

Totodată, oficialul maghiar a făcut referire și la situația maghiarilor din Transcarpatia, care suportă ororile și suferințele provocate de războiul din Ucraina.

Gulyás a punctat că „statul ucrainean, pe care noi îl sprijinim financiar, moral şi cu acţiuni umanitare, crede că acest sprijin trebuie răsplătit prin elaborarea şi adoptarea unor norme incompatibile cu toate standardele europene privind drepturile omului, care penalizează grav naţionalităţile şi calcă în picioare drepturile fundamentale ale minorităţilor”.

Oficialul maghiar a afirmat că „Ungaria este solidară cu Transcarpatia, precum și cu Ucraina atacată de Rusia care încalcă dreptul internațional”:

Kelemen Hunor a participat la congresul USR

Kelemen Hunor, invitat la congresul USR, a precizat în discursul său că nu a mai participat la un congres al Opoziției „de foarte mult timp”, menționând că încearcă să se obișnuiască cu acest statut. Șeful UDMR le-a urat tuturor participanților „bine v-am găsit după aterizarea noastră forțată”.

„Când m-ai invitat noi doi nu știam ce se va întâmpla peste 3 săptămâni. Am emoții, nu din cauza că nu am mai vorbit, am emoții ca nu am mai fost la un congres al unui partid din opoziție, de foarte mult timp nu am mai fost. Dar încerc să mă obișnuiesc cu acest statut și bine v-am găsit după aterizarea noastră forțată. Voi cunoașteți sentimentul nu trebuie să vă explic eu cum e când ai făcut treabă și te trezești pe peron. Azi nu o să vorbesc despre supărările, dezamăgirile noastre, nici nu caut explicații la cele întâmplate cu toate că sunt întrebări legitime și poate să fie din lacomie, din dorința de răzbunare, eroare strategică, nu mai contează”, a afirmat președintele UDMR la congresul USR.