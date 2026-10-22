Marius Lulea reacționează după ce un consilier parlamentar a susținut că a lăsat capul de porc la cererea sa

Marius Lulea a anunțat că există o anchetă penală în desfășurare privind fapte de amenințare și că nu va mai face declarații publice despre fondul cazului. Mesajul fostului prim-vicepreședinte AUR vine după ce Adrian Jucătoru, care afirmă că este consilier parlamentar, a susținut că el a lăsat un cap de porc în fața sediului unei firme din Tunari, la îndemnul lui Lulea.

Marius Lulea Foto: Facebook

Într-o declarație publicată pe rețelele sociale, Lulea le-a cerut autorităților să comunice informațiile care pot fi făcute publice în mod legal și a solicitat presei să se adreseze direct instituțiilor competente. Totodată, acesta a atras atenția asupra unor posibile încercări de influențare a declarațiilor, obstrucționare a justiției sau distrugere a probelor.

„În acest moment există o cercetare penală în desfășurare privind faptele de amenințare. Nu voi mai face declarații publice cu privire la fondul cauzei”, a transmis Marius Lulea.

În mesajul său, Lulea a afirmat că are compasiune față de persoanele care ar putea ajunge să își asume fapte la îndemnul altora. El a sugerat că unele persoane ar putea fi puse într-o situație dificilă de către cei în care au avut încredere.

„Manifest compasiune și înțelegere față de persoanele care ar putea fi puse în situația de a-și asuma fapte la îndemnul altora. Înțeleg cât de greu poate fi să descoperi că omul în care ți-ai pus încrederea este dispus să te sacrifice pentru a se proteja”, a scris acesta.

Fostul prim-vicepreședinte AUR a subliniat că responsabilitatea individuală trebuie stabilită în urma cercetărilor, nu prin intermediul unor versiuni prezentate în spațiul public.

„Cred în iertare, dar și în responsabilitatea fiecăruia pentru propriile alegeri. Crearea unui narativ public care deformează realitatea nu poate înlocui cercetarea adevărului înfăptuită de instituțiile statului. Adevărul are răbdare”, a transmis Lulea.

Lulea susține că ancheta ar trebui să analizeze atât incidentul inițial, cât și eventualele acțiuni ulterioare care ar fi putut împiedica stabilirea adevărului.

Acesta a enumerat mai multe aspecte pe care consideră că autoritățile ar trebui să le verifice: posibile tentative de obstrucționare a justiției, influențarea declarațiilor, asumarea fictivă a responsabilității, favorizarea făptuitorului și distrugerea probelor.

„Sunt convins că organele judiciare vor clarifica dacă au existat acțiuni coordonate și organizate, cu caracter continuat, precum și dacă sunt incidente circumstanțe agravante”, a scris acesta.

Lulea a precizat că stabilirea faptelor, a responsabilităților și a încadrării juridice aparține exclusiv organelor judiciare. El a încheiat mesajul exprimându-și încrederea în profesionalismul și imparțialitatea instituțiilor statului.

„Ceea ce îmi doresc este aflarea adevărului, respectarea legii și stabilirea tuturor responsabilităților”, a transmis fostul lider AUR.

Declarația vine după ce Adrian Jucătoru a publicat un videoclip în care a afirmat că el a lăsat capul de porc în fața unei firme din Tunari, la care Marius Lulea a fost acționar.

„Voi dezamăgi pe mulți cu acest video. Autorul acelor stickere și cap de porc din Tunari sunt eu”, a declarat Jucătoru.

Acesta a susținut că acțiunea ar fi fost determinată de Lulea prin intermediul Ariadnei Cârligeanu, președinta AUR Botoșani. Jucătoru a mai afirmat că ar fi fost implicată și familia, pentru ca situația să pară mai credibilă, și și-a exprimat regretul pentru acest lucru.

Afirmațiile lui Jucătoru nu reprezintă, în sine, o confirmare a implicării persoanelor menționate. Circumstanțele incidentului și eventualele responsabilități urmează să fie stabilite de autorități.

Pe 18 octombrie, soția lui Marius Lulea ar fi descoperit un cap de porc în fața locuinței acestuia, în județul Ilfov. Lulea a sesizat Poliția și a afirmat că interpretează gestul drept o amenințare cu moartea.

Ulterior, un al doilea cap de porc ar fi fost găsit în fața sediului unei firme din Tunari la care acesta a fost acționar.