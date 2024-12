„Nu știm când vor fi alegerile”. Crin Antonescu explică revenirea sa în politică

Crin Antonescu, fostul lider al Partidului Național Liberal, a explicat motivul revenirii sale în politică după o pauză de aproape 10 ani, declarând că decizia sa a fost una personală și liber aleasă.

„Am stat aproape 10 ani departe de politică, așa cum am și anunțat acum aproape 10 ani. A fost o alegere perfect liberă a mea. În momentul în care am socotit că am încheiat ceea ce m-ar fi interesat pe mine sau ceea ce aș fi putut eu să propun interesant în câmpul politic, am părăsit politica într-un mod foarte transparent”, a spus Antonescu, într-o intervenție la Digi24.

Întrebat despre motivul revenirii sale acum, Antonescu a menționat că „suntem într-o situație ieșită din comun, o situație dificilă, o situație critică”, subliniind că puțini ar fi putut anticipa evoluțiile politice din ultimele luni. „Dacă forțele politice importante și numeroși alți oameni din societatea civilă cred că este nevoie, sunt la dispoziția lor”, a adăugat fostul politician, referindu-se la contextul instabilității politice din România, marcat de pericolele extremismului.

Antonescu a comentat și despre propunerea alianței PSD-PNL-UDMR și minorități de a avea un candidat comun pentru alegerile prezidențiale. „Aceste patru grupuri politice au ajuns absolut de bunăvoie și printr-o decizie politică la ideea de a avea un singur candidat. Sigur că s-a anunțat și intenția că, deocamdată, nu avem candidaturi oficiale. Nu știm când vor fi alegerile sau cum va fi campania, dar s-a anunțat candidatura primarului general Nicușor Dan”, a declarat Antonescu.

Fostul lider PNL a subliniat că orice candidat legitim își poate exprima opțiunile electorale. „Eu cred că poate să candideze oricine, legitim să candideze oricine. Bazinele și opțiunile electorale fundamentale se împart între pro-occidentale și anti-occidentale, democratice și extremiste, iar diverșii candidați se împart după cum acești alegători se regăsesc în ei”, a explicat Antonescu.

Referindu-se la alianța politică din spatele său, Antonescu a precizat că „între mine și aceste partide există o asociere sub aspectul acestui fapt că sunt forțe politice semnificative”, adăugând că, în cazul în care candidatura sa se va concretiza, va demisiona din Partidul Național Liberal și va deveni un candidat independent. De asemenea, a subliniat că, în ciuda acestei asocieri, va continua să aibă statutul de independent, subliniind independența față de structurile politice.

Crin Antonescu a făcut apel la o competiție electorală deschisă și a subliniat că alegătorii vor decide finalitatea acestor alegeri, fără ca tactica politică să poată fi impusă din afară.