Crin Antonescu a confirmat că există o „discuţie complexă” pentru candidatura sa la prezidențiale, în cadrul Coaliției

Fostul lider PNL Crin Antonescu a confirmat existenţa unei discuţii pentru candidatura sa la prezidențiale din partea coaliţei pro-europene.

„Dar e o discuţie complexă, presupunând şi formarea guvernului, cu prioritate. Am convenit să comunicăm fiecare ce are de comunicat la sfârşitul acestor discuţii”, a spus, pentru Europa Liberă, Crin Antonescu, citat de News.ro.

Și europarlamentarul PSD Gabriela Firea a declarat că fostul lider al PNL Crin Antonescu este „o variantă bună” pentru a candida la alegerile prezidenţiale din partea PSD-PNL.

„Din punctul meu de vedere, pentru că va urma un vot, cred că este o variantă bună. Are multă experienţă politică, este, din punctul meu de vedere, unul dintre cei mai performanţi oameni politici”, a declarat Gabriela Firea.

Președinta USR, Elena Lasconi, susține că fostul lider al PNL Crin Antonescu poate fi o variantă cu care ar putea fi „de acord”, dacă „se fac măsurători și are potențial de creștere”.

„Dacă s-au făcut măsurători și acest candidat are un potențial mare de creștere, sunt de acord. Lucrăm profesionist. Așa am făcut în campanie, zilnic am făcut măsurători, și tocmai de aceea am ajuns și în turul doi, care a fost anulat de către CCR, la comanda lui Klaus Iohannis”, a declarat Elena Lasconi.