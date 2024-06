Reportaj. Atmosfera de la sediul PSD. Gabriela Firea: „Îi rog pe colegii mei să numere fiecare vot” FOTO

Gabriela Firea a pierdut încă o data lupta pentru Capitala, în fața lui Nicușor Dan, care a dominat lupta electorală și a câștigat pentru a doua oară cele mai importante alegeri locale din România.

Cu câteva ore înaintea afișării rezultatelor primului exit-poll, membrii partidului PSD au început să se adune la sediul Kiseleff. Primul a fost Marcel Ciolacu, ca mai apoi sa își facă apariția Mihai Tudose, liderul listei PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare și secretarul general al PSD, Paul Stănescu. În curtea din sediul PSD mai se aflau Adrian Câciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și senatorul Daniel Zamfir.

Inițial, șeful Executivului a declarat că este încrezător în rezultatele pe care le va avea partidul pe care îl conduce. În ceea ce privește rezultatele la alegerile europarlamentare, la acel moment, Ciolacu spunea că se așteaptă la un rezultat de peste 50%, iar în cazul alegerilor locale, premierul susținea că partidul anticipează victoria Gabrielei Firea.

În jurul orei 20, la sediul PSD a apărut și Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. Acesta a trecut pe lângă jurnaliști și s-a dus direct la masa unde se află restul membrilor importanți de partid, iar la câteva minute după ora 20.30, la sediul PSD, a ajuns și Alexandru Rafila, ministrul Sănătății.

În toată această perioadă, deși vizibil stresat și fiind observat fumând alături de ceilalți membrii de partid, premierul Marcel Ciolacu a declarat că nu își face griji, alegând să vizoneze competiția Formula 1, în loc să se impacienteze cu privire la rezultatele primelor alegeri de anul acesta, celor locale și europarlamentare.

Cu o oră înaintea închiderii urnelor, unul dinte susținătorii PSD prezenți la sediul PSD care a discutat cu reporterii „Adevărul” era încă încrezător, deși imaginile difuzate pe marile ecrane amplasate în stânga și în dreapta pupitrului montat in fața clădirii nu păreau să ii dea speranțe prea mari. El a declarat că nu are emoții, și că Firea va ieși învingătoare, pentru că „dacă ar câștiga Nicușor Dan, înseamnă că tineretul e prost, și nu știe ce e bine”.

Candidata PSD la Primăria Generala a Capitalei s-a lăsat așteptată, ajungând la sediul Partidului Social Democrat de abia în jurul orei 21.30. Atunci spiritele s-au încins, iar Gabriela Firea a declarat că este încrezătoare în alegerile bucureștenilor, și deși exit-pollurile apărute până la acel moment indicau faptul că a pierdut lupta, Firea a apărut în fața susținătorilor săi purtând un zâmbet larg, dar fals.

„Îi rog pe colegii mei să rămână fiecare la secțiile de vot, să se numere fiecare vot, să nu se lase influențați de diferite cifre care se vehiculează, ca acum patru ani, pentru că e de datoria noastră să respectăm alegerile bucureștenilor. Eu sunt încrezătoare, sunt optimistă, le mulțumesc bucureștenilor care au iești azi la vot, și celor care m-au votat și celor care nu m-au votat, iar opinii voi avea doar după numărătoarea oficială”, a declarat Gabriela Firea, în momentul în care a ajuns la sediul PSD, motivându-și întârzierea explicând că până la ora la care a ajuns, a ales să viziteze fiecare sediu PSD din București.

Speranța a murit ultima, chiar și pentru Gabriela Firea

Întrebată dacă are încredere în rezultatele exit-pollurilor, candidata PSD la Primăria Generală a Capitalei și-a exprimat optimismul, susținând că lucrurile pot arăta total diferit atunci când apar rezultatele oficiale. „Vă aduceți aminte că data trecută s-a dat o diferență de 10 puncte, și în realitate nu a fost decât de patru puncte. Situația se poate schimba, procesul de votare este încă în plină desfășurare”, a mai spus Gabriela Firea, înainte de închiderea urnelor.

„Am fost o echipă unită la București, a fost o lună intensă. Am încercat într-o lună să recuperăm acest minus produs de faptul că am intrat târziu în campania electorală și pentru că nu am beneficiat de precampanie. Ne-am mobilizat, am muncit. Cred că am creat cel mai coerent program administrativ pentru Bucureși, iar rezultatele le vom afla după închiderea urnelor și numărarea ultimului vot”, și-a încheiat Gabriela Firea discursul ținut în fața reprezentanților presei, înainte apariția primului exit-poll.

După aflarea primelor rezultate, potrivit cărora Nicușor Dan ar fi câștigat detașat, câștigând peste 40% din voturile bucureștenilor, premierul Marcel Ciolacu i-a mulțumit Gabrielei Firea pentru rezultatul obținut, catalogând acest procentaj de voturi pentru Primăria Generală a Municipiului București drept „o lecție de democrație, pe care o respectăm”.

→ Imaginea 1/2: Reprezentanții PSD după afișarea exit pollurilor Foto: Dana Arambescu

Gabriela Firea nu a avut ocazia să vorbească sau să mulțumească alegătorilor săi după apariția primelor rezultate, dat fiind faptul că Marcel Ciolacu a încheiat abrupt conferința de presă, spunând că îi mulțumește Gabrielei Firea „pentru că a făcut o campanie foarte bună și a făcut tot ce a putut ppentru ca Partidul Social Democrat să aibă un scot bun în București”.