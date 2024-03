Ce i-a transmis Cîrstoiu lui Rareș Bogdan după ce europarlamentarul a fost ironic la adresa medicului

Cătălin Cîrstoiu a transmis săgeți către Rareș Bogdan după ce europarlamentarul l-a ironizat înainte de a fi prezentat drept candidatul oficial al coaliției PSD -PNL la Primăria Generală a Capitalei.



„Păi dacă aș fi un (candidat de sacrificiu n.r.) Mă scuzați, domnule prim-ministru. Dacă aş fi un candidat de sacrificiu, cinstit v-aş pune astăzi să-l întrebați pe Rareş (Bogdan n.r.), că el știe mai bine cum e cu anatomia", a spus medicul Cătălin Cîrstoiu, răspunzând la întrebarea adresată liderilor referitoare la posibilitatea ca el să fie un candidat de sacrificiu.

Cătălin Cîrstoiu a transmis o săgeată către Rareș Bogdan și a explicat de ce nu se consideră un candidat de sacrificiu.

„Și eu cred că e destul de bine pus pe picioare. A avut o durere la coloană, dar ne-am revenit. Așa că discutând despre niște posibilități părerea mea este că a mă considera pe mine un candidat de sacrificiu e ca și cum nu m-ați cunoaște.

Eu m-am înscris în această competiție fiind ferm convins într-un proiect, fiind ferm convins în faptul că finalul va fi unul câştigător. Nu pentru mine personal, eu ocup din 2006 funcția de manager la Spitalul Universitar, de 13 ani de zile, decan al facultății de medicină, eu am oferit instituțiilor pe care le-am condus o stabilitate. De ce n-aș oferi stabilitatea asta Primăriei Generale a Capitalei, gândiți-vă câți miniștri au fost, câți primari, eu asta îmi doresc. Din punctul meu de vedere, a mă considera un candidat de sacrificiu este o mare greșeală , și chiar am să vă rog să nu mai spuneți asta pentru că toate liniile mele comportamentale nu duc spre un candidat așa, o păpușă în mâna a doi oameni", a continuat Cătălin Cirstoiu, la Parlament, în cadrul unei conferințe de presă pentru prezentarea sa drept candidatul Coaliției la Primăria Capitalei.

Rareș Bogdan: Am înțeles că e doctor de dinți. Nu, de dinți, de genunchi

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a ironizat, luni, modul în care evoluau discuțiile despre candidatul Coaliției pentru Capitală, în condițiile în care zilnic sunt vehiculate nume de persoane care nu prea au legătură cu politica.

„Am vrut să-l sun pe maestrul Cristoiu, cu care am făcut vreo trei ani emisiuni și să-l întreb: ce faci, maestre, candidezi? De fapt e Cîrstoiu, nu Cristoiu. Eu nu îl cunosc pe domnul acesta. Am înțeles că e doctor de dinți. Nu, de dinți, de genunchi. Eu nu am probleme cu genunchii, din fericire încă mă țin genunchii”, a declarat Rareș Bogdan.