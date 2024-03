Negoiță, față în față cu Cîrstoiu, după ce a spus că Piedone „e cel mai bun”: Simt că nu-s făcut pentru politică

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a explicat, miercuri, la Parlament, cu ocazia prezentării candidatului comun al coaliţiei pentru Primăria Generală a Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu, declaraţia sa privind abilităţile administrative ale lui Cristian Popescu Piedone. Edilul a afirmat că nu a spus că votează cu altcineva şi că nu este făcut pentru politică.

Explicațiile au venit în cadrul conferinței de presă susținută, luni, de președintele PNL, Nicolae Ciucă, și președintele PSD, Marcel Ciolacu, organizată cu ocazia prezentării candidatului Coaliției la Primăria Municipiului București, Cătălin Cîrstoiu.

Cei doi șefi de partide au fost întrebați de jurnaliști ce părere au despre declarația primarului Sectorului 3, Robert Negoiță, care a spus că abilitățile administrative ale candidatului PPUSL, Cristian Popescu Piedone, îl recomandă mai mult pentru funcția de primar general al Capitalei decât pe Cătălin Cîrstoiu.

Ciolacu: Hai Robert hai, hai că te-a mâncat

Medicul Cătălin Cîrstoiu și liderul social-democraților, l-au invitat pe scenă pe Negoiță, pentru a răspunde la întrebările presei, după ce jurnaliștii au spus că ar fi evitat să dea declarații.

„Robert, hai aici”, a spus Cîrstoiu.

„Hai Robert încoace, hai Robert hai, hai că te-a mâncat, (eu ți-am zis n.r.), hai că pe urmă îl chemăm și pe Rareș Bogdan”, a afirmat Marcel Ciolacu, indicând spre prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, aflat în sală, care a ironizat luni modul în care evoluau discuțiile despre candidatul Coaliției.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a afirmat că jurnaliștii i-au interpretat greșit declarațiile.

„Mie nu mi-a plăcut și eu simt că nu-s făcut pentru politică și îmi pare rău că spun prea direct ce gândesc. Eu nu am spus că votez cu altcineva, ca să fie clar și știm bine și vă faceți treaba și schimbați din context. Dar eu..., ce relevanță are ce votez eu. Eu când am să votez pe cineva, votez cu speranță, votez ceva care de principiu cunosc. Ieri l-am cunoscut pe Cătălin și cred, din ce am înțeles până acum..., dar, haideți, ca să ne înțelegem, avem două luni de zile, pentru Dumnezeu, nu mai interpretați lucrurile și nu încercați să smulgeți de la mine chestiuni pe care nu le gândesc, nu le cred în felul ală. Dar nu le mai interpretați că nu e corect”, a declarat primarul Sectorului 3, întrebat pe cine va vota. El i-a urat succes candidatului coaliției la PMB.

Întrebat de profesorul Cîrstoiu dacă are speranță, Negoiță a afirmat că „moare ultima”. „Nu e ok ce faceți, până la urmă eu sunt un cetățean în acest oraș, dați-mi voie să gândesc, dați-mi voie să simt, dați-mi voie să am modul meu de a fi”, a adăugat Negoiță spunând că „e conștient că greșește, pentru că sunt om”.

Negoiță: Piedone e cel mai bun

Primarul Sectorului 3 a declarat în urmă cu câteva zile că nu-l cunoaște pe medicul Cătălin Cîrstoiu, și că „cel mai important e contactul direct cu cetățeanul, ori aici Piedone e cel mai bun”.

"Pe Cătălin Cîrstoiu nu-l cunosc, însă am înțeles că este un manager foarte bun. Şi o să plecăm de la premisa că știe, dar Piedone chiar știe administrație", a spus, duminică, primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, la Antena 3 CNN.

"Eu nu cred în persoane miraculoase, care să influențeze votul... Până la urmă, cetățeanul va decide. (...) Cel mai important e contactul direct cu cetățeanul, ori aici Piedone e cel mai bun. La contactul cu cetățenii știe să interacționeze. E ce trebuie”, a mai spus primarul Sectorului 3 al Capitalei, adăugând că se bucură că există alternativă.

Liderul PNL Bucureşti, ministrul Energiei Sebastian Burduja, a declarat, miercuri, că medicul Cîrstoiu, candidatul coaliției la PMB, are „cea mai bună șansă să pună acest oraș în ordine” , afirmând că va avea inclusiv susținerea edilului sectorului 3, Robert Negoiță, care își dorește un nou mandat.

„Aveți cea mai bună șansă pentru că aveți alături unii dintre cei mai performanți primari din țară, și mă uit la Robert Negoiță, mă uit la Daniel Băluță, mă uit la Ciprian Ciucu. Sunt oameni care au livrat în Administrația Publică Locală în fiecare zi de mandat, punând deasupra imaginii proprii, a scandalului, interesul cetățenilor pe care îi slujesc și asta este ceea ce m-a adus și pe mine în politică, și sunt convins că după o carieră excepțională în sectorul medical și pe dumneavoastră domnule profesor. Pe noi putem să contați, pe Partidul Național Liberal, pe echipa noastră pentru că dincolo de orgolii, dincolo de lupte, contează ceea ce rămâne în urma noastră, acesta este sensul vieții, să lași ceva în urma ta, să faci ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine ca înainte, cum spunea Nicolae Iorga”, a afirmat Burduja.

După cum a relatat Adevărul, secretarul general al PSD, Paul Stănescu a precizat recent că la sectoarele 3, 4 și 6 vor rămâne susținuți primarii aflați deja în funcție: respectiv Robert Negoiță, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu.