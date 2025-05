Drumul neștiut ales de soția lui Răzvan Lucescu. Ana Maria a obținut cel mai înalt nivel de competență posibil

Dacă cele mai multe dintre soțiile actualilor fotbaliști se complac într-o viață lipsită de griji, fără mari realizări pe plan personal, în familia lui Răzvan Lucescu lucrurile stau altfel. Ana Maria, soția antrenorului de la PAOK Salonic, face traduceri din limba neogreacă (greaca modernă), și-a luat masterul în traductologie și a promovat examenul pentru cel mai înalt nivel de competență în această limbă.

Ana Maria Lucescu își va lansa luni prima carte: o traducere a lucrării celebrului scriitor grec Isidoros Zourgos, care în limba română se va numi „Câteva nopți și încă una”. Evenimentul, la care va participa și soțul ei, Răzvan, va avea loc la librăria Humanitas din Cișmigiu. „Totul a început cu o mare pasiune pentru limbile străine, pe care o am de când mă știu. Oriunde am locuit, m-am străduit să învăț limba țării respective – pentru a putea comunica cu locuitorii ei, pentru a-i înțelege mai bine obiceiurile și tradițiile și pentru a avea acces la întreaga ei bogăție culturală”, a povestit Ana Maria Lucescu pentru Fanatik.

Soția antrenorului lui PAOK Salonic a detaliat: ”Odată cu mutarea în Grecia, în 2014, am început să învăț limba neogreacă, de care m-am și îndrăgostit. După ani de studiu susținut, în urma cărora am reușit să promovez examenul pentru cel mai înalt nivel de competență în această limbă, am simțit nevoia să merg mai departe – dincolo de simpla cunoaștere a ei.

A făcut master în traductologie

Profesoara mea de atunci, Evanthia Papaefthimiou, a fost cea care m-a încurajat să pornesc pe drumul traducerii”, a spus Ana Maria Lucescu, care a făcut un master în traductologie, pentru ca varianta în limba română să fie la cel mai înalt nivel. După o primă versiune a, terminată în anul 2021, ea a decis să mai studieze, la Universitatea București, după care a realizat versiunea finală a cărții.

Niciodată nu m-am gândit că voi deveni traducător. Am absolvit ASE-ul în urmă cu mulți ani și am profesat ca economist. Am condus societăți comerciale și am urmat, printre altele, mai multe cursuri de management și de analiză financiară

„Am tradus romanul de cel puțin două ori. Isidoros Zourgos se remarcă printr-un limbaj foarte bogat și expresiv, ceea ce a făcut ca munca de traducere să fie, pe de o parte, solicitantă, dar, pe de altă parte, extrem de frumoasă. Am început să traduc cu multă plăcere și entuziasm însă, pe parcurs, am simțit că nu era suficient; înainte de orice, aveam nevoie de o pregătire teoretică solidă.

Mulți nu își dau seama cât de complex este, de fapt, procesul de transfer dintr-o limbă în alta. Pentru mine, cea mai mare parte a muncii a fost de cercetare – mai mult chiar decât traducerea propriu-zisă”, a mai precizat Ana Maria Lucescu.