De ce i-a interzis Nicușor Dan jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la Cotroceni și ce se află în spatele conflictului dintre cei doi? Ovidiu Vanghele vine astăzi la „Trends” pentru a povesti cum s-a ajuns aici și pentru a răspunde acuzațiilor președintelui.

Foto: Adevărul

Mălina Irimia îi are invitați pe Ovidiu Vanghele, Alexandru Negrici și Katia Pascariu.

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