 Casa Iorga din Albania ar putea reveni în proprietatea României. Ce a discutat Nicușor Dan cu Edi Rama | adevarul.ro
search
Vineri, 13 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Casa Iorga din Albania ar putea reveni în proprietatea României. Ce a discutat Nicușor Dan cu Edi Rama

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit vineri, 13 noiembrie, cu premierul Albaniei, Edi Rama, și cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, în marja Summitului Comunității Politice Europene de la Dublin. În discuțiile cu oficialul albanez, șeful statului a reafirmat sprijinul României pentru aderarea Albaniei la Uniunea Europeană.

Nicușor Dan și Edi Rama
Nicușor Dan și Edi Rama Foto: X @NicusorDanRO

„O întâlnire constructivă ieri cu prim-ministrul Republicii Albania, Edi Rama, în marja Summitului Comunității Politice Europene de la Dublin.

Am discutat despre modalitățile de consolidare a relațiilor bilaterale, aprofundarea cooperării în domeniul afacerilor europene și al securității, precum și despre soluționarea problemelor rămase pe agenda noastră bilaterală.”

Nicușor Dan a reafirmat sprijinul României pentru aderarea Albaniei la Uniunea Europeană și a anunțat progrese în demersurile pentru retrocedarea Casei Iorga din Saranda către statul român.

„Am reafirmat sprijinul ferm al României pentru aderarea Albaniei la Uniunea Europeană.

Sunt încrezător că înregistrăm progrese semnificative în demersurile pentru retrocedarea Casei Iorga din Saranda către statul român, astfel încât aceasta să poată redeveni un simbol al legăturilor noastre culturale și istorice comune.”

De asemenea, șeful statului s-a întâlnit cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset.

„M-am bucurat să mă întâlnesc cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, în marja Summitului Comunității Politice Europene de la Dublin.

Am avut un schimb de opinii excelent despre consolidarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale, precum și despre combaterea ingerințelor străine, care vizează tot mai mult societățile noastre deschise.

România rămâne un partener dedicat al Consiliului Europei în apărarea valorilor care se află la baza familiei noastre europene.”

Concesiunea română din Saranda a fost un teritoriu administrat de România între 1934 și 1939, după ce regele Albaniei, Zog I, i-a oferit o parte din zonă istoricului Nicolae Iorga, în semn de recunoaștere pentru contribuțiile sale la studierea istoriei albaneze.

Iorga a donat ulterior jumătate din teritoriu statului român.

În 1937, aici a fost construit un institut românesc, proiectat de arhitectul Petre Antonescu. Concesiunea a fost pierdută în 1939, odată cu ocuparea Albaniei de către Italia.

Casa Iorga, proprietate a statului român, a fost naționalizată de regimul comunist albanez și ulterior vândută unei persoane private, după 1991. România încearcă de mai mulți ani să obțină retrocedarea clădirii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
digi24.ro
image
O companie oferă 120.000 de euro unei persoane care să joace GTA VI, dar cu o condiție
stirileprotv.ro
image
Ziua de 13 noiembrie, ultimul episod de vară. După 25 de grade la umbră, urmează scăderi chiar și cu 15 grade: ploi în București, ninsori la Brașov
gandul.ro
image
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică
mediafax.ro
image
Polonia vine la București cu un lot de două ori mai valoros decât al României! Cine sunt cei mai scumpi fotbaliști
fanatik.ro
image
„Școala Altfel”, paravanul după care se ascund afaceri de sute de mii de euro. Avocatul Daniel Șuștac explică traseul banilor, din buzunarul părinților în contul agențiilor de turism
libertatea.ro
image
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Rusia ameninţă, după decizia luată de Germania
digisport.ro
image
Cele trei semne care îți arată că suferi de probleme cardiace. La ce trebuie să fii atent
click.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
Pana globală a serviciilor Microsoft a durat peste 12 ore. Unele companii au fost nevoite să revină la fax
observatornews.ro
image
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
cancan.ro
image
La ce pensie poți spera dacă ai muncit 40 de ani pe salariul minim sau mediu. Cum se face calculul?
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
prosport.ro
image
Cine poate ieși la pensie la 58, 59 sau 60 de ani. Ce prevede legea și cum se calculează reducerea vârstei
playtech.ro
image
„La FCSB sunt doi patroni!” Meme Stoica dezvăluie cui îi aparține, de fapt, afirmația: “E un impostor! I-am spus lui Gigi Becali”
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Presa din Franța, verdict despre Istvan Kovacs, după ce românul a acordat două penalty-uri Italiei
digisport.ro
image
„Nu m-am atins de ea!” Russell Brand, luat la rost de Rod Stewart, după ce s-a lăudat că s-a culcat cu fiica lui
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Șerban Trîmbițașu. Cel mai cunoscut agent imobiliar din România își vinde locuința. Cât cere pe ea: Aici a fost bucătăria și am transformat-o în dressing / VIDEO
romaniatv.net
image
Delegația Invest Qatar, vizită la București la inițiativa omului de afaceri Dragoș Dobrescu! România și Qatar consolidează legăturile economice într-un eveniment de gală
mediaflux.ro
image
S-a aflat acum! Cine e tânărul de 21 de ani care a intervenit în bătaia dintre starul UFC și luptătorii din Daghestan
gsp.ro
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
Florin Grozea, despre „trădarea” lui Marius Moga: „A plâns. Nu știu dacă regreta”
click.ro
image
Horoscop 13-19 noiembrie. Urmează o perioadă dificilă pentru Berbeci, Taurii au parte de oportunități financiare și profesionale
click.ro
image
Maria Popovici și Alex Bogdan au fost colegi de facultate: „E la fel de senzual”
click.ro
FotoJet (83) jpg
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României
okmagazine.ro
Joan Crawford Profimedia jpg
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”
okmagazine.ro
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cât a plătit Irina Fodor pentru rochia spectaculoasă din finala „Asia Express” 2026. Ținuta aurie ascunde o legătură cu Valerie Lungu
image
Florin Grozea, despre „trădarea” lui Marius Moga: „A plâns. Nu știu dacă regreta”

OK! Magazine

image
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”