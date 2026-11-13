Casa Iorga din Albania ar putea reveni în proprietatea României. Ce a discutat Nicușor Dan cu Edi Rama

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit vineri, 13 noiembrie, cu premierul Albaniei, Edi Rama, și cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, în marja Summitului Comunității Politice Europene de la Dublin. În discuțiile cu oficialul albanez, șeful statului a reafirmat sprijinul României pentru aderarea Albaniei la Uniunea Europeană.

Nicușor Dan și Edi Rama Foto: X @NicusorDanRO

„O întâlnire constructivă ieri cu prim-ministrul Republicii Albania, Edi Rama, în marja Summitului Comunității Politice Europene de la Dublin.

Am discutat despre modalitățile de consolidare a relațiilor bilaterale, aprofundarea cooperării în domeniul afacerilor europene și al securității, precum și despre soluționarea problemelor rămase pe agenda noastră bilaterală.”

Nicușor Dan a reafirmat sprijinul României pentru aderarea Albaniei la Uniunea Europeană și a anunțat progrese în demersurile pentru retrocedarea Casei Iorga din Saranda către statul român.

„Am reafirmat sprijinul ferm al României pentru aderarea Albaniei la Uniunea Europeană.

Sunt încrezător că înregistrăm progrese semnificative în demersurile pentru retrocedarea Casei Iorga din Saranda către statul român, astfel încât aceasta să poată redeveni un simbol al legăturilor noastre culturale și istorice comune.”

De asemenea, șeful statului s-a întâlnit cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset.

„M-am bucurat să mă întâlnesc cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, în marja Summitului Comunității Politice Europene de la Dublin.

Am avut un schimb de opinii excelent despre consolidarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale, precum și despre combaterea ingerințelor străine, care vizează tot mai mult societățile noastre deschise.

România rămâne un partener dedicat al Consiliului Europei în apărarea valorilor care se află la baza familiei noastre europene.”

Concesiunea română din Saranda a fost un teritoriu administrat de România între 1934 și 1939, după ce regele Albaniei, Zog I, i-a oferit o parte din zonă istoricului Nicolae Iorga, în semn de recunoaștere pentru contribuțiile sale la studierea istoriei albaneze.

Iorga a donat ulterior jumătate din teritoriu statului român.

În 1937, aici a fost construit un institut românesc, proiectat de arhitectul Petre Antonescu. Concesiunea a fost pierdută în 1939, odată cu ocuparea Albaniei de către Italia.

Casa Iorga, proprietate a statului român, a fost naționalizată de regimul comunist albanez și ulterior vândută unei persoane private, după 1991. România încearcă de mai mulți ani să obțină retrocedarea clădirii.