Mureșan cere un nou vot pentru aderarea României la Schengen la începutul lui 2023

Siegfried Mureșan, eurodeputat PNL, susține că România trebuie să-și facă lobby pentru a repune pe agenda Consiliului JAI aderarea României la Schengen, încă de la începutul lui 2023.

„Am avut astăzi de partea noastră 26 din 27 de state membre care au susținut aderarea României la spațiul Schengen.Romania a reușit în ultimele luni să convingă multe țări care se opuneau de ani de zile integrării României în spațiul de liberă circulație. Astăzi doar Austria a spus că încă nu este pregătită să ia o decizie.Acum trebuie să continuăm munca pentru a repune cât mai curând pe agenda Consiliului Justiție și Afaceri Interne votul privind aderarea noastră la spațiul Schengen”, a scris pe pagina sa de Facebook Siegfried Mureșan.

Vicepreședintele PPE, familie politică din care face parte și PNL-ul, este printre primii care a avansat o nouă încercare privind un vot în format JAI, anul următor. „E foarte important că Suedia, care va prelua președinția Consiliului UE la 1 ianuarie 2023, și-a manifestat astăzi deschiderea de a pune votul pe agendă.Trebuie să eliminăm rezervele nejustificate ale Austriei și să avem cât mai curând un vot pozitiv, la începutul anului viitor”, a mai afirmat Mureșan.

Altă familie politică, altă părere

Corina Crețu, actual eurodeparlamentar, s-a declarat sceptică privind rezolvarea situației în prima parte a anului 2023. „Austria s-a opus in mod deschis aderării României. Este o zi trista pentru Romania. Mai avem speranta Consilului Uniunii Europene din 15 decembrie. Cred ca se cuvine, totusi, sa multumim Președinției Cehe a Uniunii Europene, care ne-a sprijinit foarte mult in ultimele sase luni. Președinția Suediei, care începe de la 1 Ianuarie, nu intenționează sa mai pună pe agenda Președinției sale acest subiect. Apoi, de la 1 Iulie 2023, ne poate reveni speranta, pe timpul Președinției Spaniole a Uniunii Europene, care susține pe deplin intrarea României in spațiul Schengen. Drept consecință, accesul nostru este blocat pentru moment. O zi nefasta pentru Romania, pe care romanii nu o merită”, a afirmat Crețu pe Facebook.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a avut printre cele mai dure reacții pe tema poziției Austriei. Întrebat dacă România să exercite dreptul de veto în defavoarea Austriei, liderul PSD a răspuns: „În momentul în care un stat european, la o recomandare a Comisiei Europene, în momentul în care toate celelalte state europene membre au votat conform decizie CE şi un stat european, nejustificat, fiindcă nu există nicio justificare logică în ceea ce a întreprins Austria, atunci este cazul ca şi Austria să se aştepte ca România, la dreptul de veto, să se opună la orice, fără să justifice un astfel de demers”.

Un mesaj dur a avut și Kelemen Hunor. „O decizie mizerabilă! Astăzi, Consiliul miniștrilor europeni de Justiție și Afaceri Interne (JAI) a respins aderarea României la spațiul Schengen. Veto-ul Austriei este o atitudine incorectă, imorală, lipsită de argumente solide, arătând un joc politic mizerabil. Da, este o decizie mizerabilă împotriva fiecărui cetățean român, împotriva tuturor comunităților din România, împotriva bunului simț, împotriva legilor care guvernează libertatea de mișcare în interiorul Uniunii Europene. România, de 11 ani, îndeplinește toate criteriile de aderare la spațiul Schengen, are susținerea tuturor statelor membre iar Austria, prin această decizie ipocrită, arată încă o dată că regulile și valorile comune pot fi încălcate în picioare”, a precizat vicepremierul României.