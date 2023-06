Motreanu: Ciolacu ar trebui să îşi depună mandatul dacă proiectul privind pensiile parlamentarilor e respins de CCR

Dan Motreanu, prim-vicepreședinte al PNL, susține că proiectul de eliminare a pensiilor speciale pentru parlamentari ar fi neconstituțional. Liberalul solicită ca premierul să-și depună mandatul, dacă legea pică la CCR, cu toate că aceasta fost votată și de 101 colegi de partid.

„Marcel Ciolacu ar trebui să își depună mandatul de premier dacă proiectul prin care pretinde că sunt eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor este respins de Curtea Constituțională. Parlamentarii beneficiază astăzi de pensii speciale din cauza unei legi care a intrat în vigoare în 2015, printre semnatari aflându-se Marcel Ciolacu.În toți acești ani, PNL a susținut că toate pensiile trebuie calculate pe bază de contributivitate. Parlamentul a votat două proiecte ale PNL – privind anularea și, ulterior, impozitarea tuturor pensiilor speciale, dar, din păcate, au fost respinse de CCR”, susține Dan Motreanu, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

„Astăzi Marcel Ciolacu se bate cu pumnii în piept că ar fi eliminat pensiile speciale pentru parlamentari. De fapt, proiectul depus de Alfred Simonis (PSD) este în mod intenționat neconstituțional. În mod incorect, Marcel Ciolacu acuză PNL de faptul că nu a eliminat pensiile speciale ale parlamentarilor. Ce ”uită” Marcel Ciolacu să spună este că și la precedentul vot referitor la pensiile parlamentarilor a fost supus aprobării tot un proiect al PSD. Și atunci PSD a anunțat cu surle și trâmbițe eliminarea pensiilor speciale. Dar proiectul a fost declarat neconstituțional după ce mai mulți foști parlamentari s-au adresat instanțelor”, mai atrage atenția prim-vicepreședintele PNL.

Invocă opinia Consiliului Legislativ

„Acum PSD a reluat vechiul proiect. De altfel, asupra acestui aspect atrage atenția și Consiliul Legislativ în punctul de vedere referitor la propunerea PSD votată astăzi. O nouă propunere având același obiect de reglementare cu a unui proiect declarat neconstituțional ar încălca dispozițiile Constituției, afirmă Consiliul Legislativ”, mai susține Motreanu.

Liberalul trimite săgeți și către colegii săi, pe tema sancționării celor carenu ar fi votat. „Dacă la PSD se poate orice, la PNL este absolut incorect să îi ameninți pe parlamentari cu excluderea dacă nu votează un proiect care ridică atât de multe semne de întrebare. Știm cu toții că la CCR există, oricum, o disponibilitate scăzută pentru a accepta eliminarea pensiilor speciale. Tocmai pentru a da dovadă de seriozitate, era nevoie de proiect nou. Acesta trebuia să se bazeze pe o analiză temeinică, făcută de juriști, a celorlate trei decizii de respingere ale CCR”.

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a anunțat că decizia privind excluderea celor care nu ar vota eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor a fost luată în cadrul Biroului Politic Național, așa că aleșii care ar da înapoi de la votarea acestei legi vor părăsi partidul pe care îl conduce.

„Pentru că sunt sigur că voi fi întrebat, precizez că am luat decizia ca cei c are nu votează eliminarea pensiilor parlamentarilor să fie excluși din partid”, a anunțat Nicolae Ciucă, referitor la cei care nu ar vrea să voteze eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor.

101 deputați și senatori au votat proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor.