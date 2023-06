Liberalii care nu votează eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor vor fi excluși din partid

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a anunțat că decizia a fost luată în cadrul Biroului Politic Național, așa că aleșii care ar da înapoi de la votarea acestei legi vor părăsi partidul pe care îl conduce.

„Pentru că sunt sigur că voi fi întrebat, precizez că am luat decizia ca cei c are nu votează eliminarea pensiilor parlamentarilor să fie excluși din partid”, a anunțat Nicolae Ciucă, referitor la cei care nu ar vrea să voteze eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor.

Întrebat ce se întâmplă dacă are loc atacarea la CCR a acestui proiect de lege, președintele PNL a subliniat: „Să lăsăm să se deruleze procedura și în funcție de procedură și de decizia CCR, procedăm la fel ca la fiecare lege întoarsă de la CCR”.

De altfel, fostul premier a subliniat: „A fost luată decizia ca toți parlamentarii PNL să voteze acest pachet de legi în zilele următoare, până miercuri, la încheierea sesiunii parlamentare”.

Votul, dat luni dup-amiază

Comisia de statut din Camera Deputaților a dat undă verde pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, iar de la ora 14.00 începe plenul în care va fi votată această ințiativă legislativă. În mod normal, dat fiind consensul între mai multe forțe politice, proiectul ar trebui să treacă.

Fostul deputat Eugen Nicolicea (șapte mandate), reprezentant al Asociaţiei Foştilor Parlamentari, a anunţat că va ataca în instanţă proiectul pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor dacă va fi adoptat de Parlament, susţinând că acesta este un „copy paste” după actul normativ declarat anterior neconstituţional de Curtea Constituţională.

„Este evident că, fiind copy paste după o lege declarată neconstituţională, motivele de neconstituţionalitate subzistă şi sunt aplicabile. Dar faptul este extrem de grav, ştiind că un proiect, o propunere este neconstituţională să insişti să-l adopţi cu încălcarea Constituţiei şi a statutului este evident o încărcare gravă a Constituţiei şi ar trebui să preocupe opinia publică şi pe dumneavoastră, pentru că, după cum ştiţi, Constituţia este o lege şi anume legea fundamentală”, a fost poziția fostului deputat PSD.

Amenințări cu sesizarea la CCR

Însă Eugen Nicolicea omite să spună că neconstituționalitatea eliminării pensiilor speciale ale parlamentarilor, din 2022, s-a întemeiat pe aspecte de procedură parlamentară a votului, adică prin nerespectarea unor termene, nu pe forma proiectului de lege.

Replica a venit de la Eugen Bejinariu, președintele Comisiei de statut, care a precizat că într-un fel sau altul, chiar și prin atacarea la CCR a legii de cei nemulțumiți, Puterea va găsi o cale să elimine în final pensiile speciale ale parlamentarilor. „Nefiind specialist, nu aş putea să mă pronunţ sau să mă antepronunţ (n.r. – privind neconstituționalitatea demersului). Lăsăm timpul să rezolve şi acest lucru. Mă gândesc că o să fie contestată la Curte sau în instanţă şi atunci vom vedea ce se va întâmpla. Din ceea ce ştiu eu, dacă acest lucru se va întâmpla, adică dacă va fi declarată neconstituţională a nu ştiu câta oară, sigur că vom găsi alte soluţii, de impozitare, de impozite mai mari, ceva se va întâmpla, adică nu rămâne cum e la momentul acesta”, a afirmat parlamentarul social-democrat.