Morar spune de ce a mers la Iohannis înaintea deciziei privind interceptările SRI: Nu era uzual

Daniel Morar a explicat, la Adevărul Live, de ce a mers la Klaus Iohannis înainte de decizia CCR privind interceptările realizate de SRI în dosarele penale. "M-am adresat şefului statului să-l fac să conştientizeze ce înseamnă această probabilă decizie", a spus fostul judecător constituţional, menţionând că o astfel de vizită nu era uzuală.

"Am explicat în carte că nu a știut nimeni, nici președintele Curții (n.r. - CCR). Eu eram judecător raportor. Nu există protocoale pe această temă, nu există reguli cine se poate adresa președintelui României. Colegii au aflat chestia asta când au citit cartea. Nu am primit un feedback nici bun, nici rău. Dacă mă întrebați dacă era uzual, nu, nu era uzual. Însă eu eram judecătorul CCR prin perspectiva poziției de (fost) procuror șef al DNA și șase luni al Ministerului Public, îmi dădeam cel mai bine seama ce înseamnă o asemenea decizie. Ce ar fi însemnat. Ar fi însemnat să iei toată logistica să o muți dintr-o parte în altă parte, ceea ce tehnic nu era posibil într-un timp scurt de timp. Ca să nu mai vorbim de opoziția celor care o dețineau. Și atunci dându-mi seama că nu e posibil, ci e cert că vor rămâne procurorii fără interceptări o vreme, mai ales dacă ei nu se înțeleg, eu am judecat așa. Să vorbesc cu cineva care poate influența lucrurile în statul acesta, mai ales din punct de vedere legislativ. Atunci m-am adresat șefului statului să-l fac să conștientizeze ce înseamnă această probabilă decizie”, a declarat Daniel Morar.

Precizările vin după ce în cartea pe care a publicat-o, Daniel Morar a relatat episodul în care a discutat cu Klaus Iohannis despre ce va presupune eliminarea activităţii SRI din dosarele penale.

"I-am expus președintelui situația, precum și faptul că, în cazul probabil în care critica va fi admisă, legiuitorul va trebui să acționeze cu rapiditate, operând modificările necesare pentru a nu lăsa descoperit sistemul judiciar. Aceste modificări presupuneau, obligatoriu, ca SRI să facă pasul în spate și să permită procurorilor și polițiștilor accesul nemijlocit la logistica folosită până atunci doar de ei. Președintele lohannis a înțeles repede problema și tot atât de repede s-a poziționat. Mi-a spus că o asemenea decizie a Curții „i-ar displăcea teribil“, pentru că implica o schimbare majoră în sistem pe care nu suntem în stare să o facem acum. Am susținut că acest „acum“ durează de 20 de ani și că e timpul ca justiția penală din România să facă pasul decisiv pentru a se desprinde de justiția vechiului regim. Președintele a rămas însă inflexibil și repeta, vizibil iritat, că o soluție de admitere ar fi gravă și i-ar displăcea profund. I-am spus că nu e vorba despre ce ne place și ce ne displace, ci de inter venția rapidă a autoritățilorstatului în cazul în care Curtea admite criticile. Am subliniat că acesta era rostul discuției, nicidecum altul, pentru că decizia le aparține în întregime judecătorilor, și nu dumnealui", scria Morar în carte.