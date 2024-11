Marcel Ciolacu, despre George Simion, după ce a făcut o cerere către SIE: „Nu este agent rus”

Marcel Ciolacu a declarat joi, 14 noiembrie, că George Simion nu a avut întâlniri cu agenți ruși de spionaj și că nu este spion. „Statul român nu are astfel de informații”, a spus premierul.

Premierul a încercat să clarifice și situația privind interdicția liderului AUR în Republica Moldova și Ucraina.

„Sunt informații date de un alt stat. Am început demersurile să ne dea voie statul respectiv. Ce vă pot spune este ce nu este: nu este agent rus și nu a avut întâlniri cu agenți ruși de spionaj”, a declarat Marcel joi, 14 noiembrie, la începutul ședinței de Guvern.

„Ar fi trebuit să aplice legea dacă este spion”

Potrivit premierului, Republica Moldova nu a transmis ceva scris, însă au specificat că au prelungit interdicția. În cele din urmă, Marcel Ciolacu i-a cerut directorului SIE permisiunea cu privire la publicarea documentului care atestă interdicția lui George Simion de a intra în Ucraina.

„Nu e spion. Dacă știe șeful Comisiei SRI, care e de control, nu e de spionaj, despre un coleg de-al lui parlamentar, candidat la președinție, că e spion, să ne pună la dispoziție. Eu nu am și, din câte m-am informat, nici statul român nu are astfel de informații pentru că ar fi trebuit să aplice legea dacă este spion”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Declarația vine la o zi după ce premierul, care este și candidat la alegerile prezidențiale din partea PSD, i-a cerut demisia președintelui Comisiei pentru controlul SRI, Ioan Chirteș, ca urmare a faptului că acesta a declarat că există dovezi clare că liderul AUR s-a întâlnit cu reprezentanți ai serviciilor ruse.

„Părerea mea că ceea ce se întâmplă îl favorizează pe domnul Simion de a merge în turul 2. Din informațiile le care le am, această acuză nu se confirmă și va aduce un avantaj domnului Simion. (...) O să cerem SRI să dea detaliile. S-a mai întâmplat un lucru grav. Șeful comisiei SRI declară că el are informații că domnul Simion e spion rus. A aflat, are vreo agenție de aflat? Este președintele comisiei de control. Controlează SRI de a nu se implica în politică, de a nu face abuzuri. Dânsul, crezând că este inteligent, a spus o gogomănie mare. A atras SRI în campanie electorală, lucru total nepermis într-o campanie electorală. Ar trebui să-și dea demisia. Îl depășește funcția, mai ales că a adus o suspiciune că un serviciu secret deține informații pe care le-ar folosi ca șantaj într-o campanie electorală", a spus, miercuri, Marcel Ciolacu.

Amintim că Ioan Chirteş a declarat, marţi, despre interdicţia intrării lui George Simion în Ucraina şi Republica Moldova, că acolo sunt acuzaţii şi dovezi clare că liderul AUR a avut întâlniri cu ofiteri GRU şi a încercat să deturneze manifestaţii paşnice, marşuri electorale.

„Este un lucru diferit, acolo sunt acuzaţii şi dovezi clare, în care unul din candidaţi, George Simion, s-a întâlnit, a avut întâlniri cu ofiteri ai GRU şi inclusiv a încercat să deturneze manifestaţii paşnice, marşuri de susţinere electorale. (..) Încă la noi nu ştim dacă George Simion a încercat să deturneze”, a spus preşedintele comisiei pentru controlul SRI.

La rândul său, George Simion a declarat că se va retrage din cursa pentru Cotroceni dacă vor fi publicate imagini cu el și ofițeri GRU.