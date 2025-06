Gigi Becali, fost deputat AUR și patronul FCSB, nu mai are voie să cânte la strană în Catedrala Patriarhală din București. Decizia a fost luată de Patriarhia Română în urma unor sesizări primite din partea credincioșilor.

„Întrucât mai multe persoane care urmăresc transmisiunile în direct de la Catedrala Patriarhală au atras atenția în mod repetat, prin sesizări scrise și prin comentarii pe rețelele de socializare, asupra prezenței inadecvate, în special prin implicarea deranjantă în cântarea la strană, în mod particular a domnului George Becali, dar și a altor persoane fără pregătire muzicală, (…) Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat (…) Înalta binecuvântare pentru dispunerea de măsuri (…) astfel încât persoanele responsabile de la Catedrala Patriarhală să nu mai permită accesul la strană persoanelor care nu dispun de competențe muzicale avizate”, se arată în document prezentat de Dobrogea Live.

Printre condițiile menționate se numără studii de specialitate, precum cele de la Facultatea de Teologie, Seminarul Teologic sau Conservator.

Reacția lui Gigi Becali: „Fac ascultare”

Într-o intervenție la România TV, Gigi Becali a confirmat că nu mai are voie să cânte și a declarat că respectă decizia Patriarhului.

„Eu ascult, fac ascultare și ce zice Patriarhul așa fac, nu mai cânt. El este păstorul și eu sunt oaia. Oare va întreba oaia păstorul de ce nu mă lasă să cânt? Eu îmi văd de treaba mea și nu mai cânt. Dacă așa vor, așa facem. Dacă zice Patriarhul, eu trebuie să execut. Alt drept nu am.”

El a adăugat că nu are nicio intenție de a contesta decizia sau de a provoca scandal: „Nu mă vor pe mine, nu mă duc. Să se ducă cine vrea, eu îmi văd de treaba mea, stau în genunchi și ascult cum cântă altul.”

„Am voce, îi voi birui pe toți”

Cu toate acestea, Becali a menționat că i s-a spus că are talent muzical și a sugerat că ar putea continua să cânte în alt cadru.

„Am vorbit cu Mihai Bucă și mi-a spus că am voce. Eu am 67 de ani și îi acopăr pe toți ceilalți. Voi învăța și îi voi birui pe toți.”