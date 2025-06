Burduja: „Bolojan premier ar fi un vis împlinit”. Scenariul-dezastru legat de Primăria Capitalei

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat că varianta Ilie Bolojan premier ar fi „un vis împlinit” pentru el, exprimându-și disponibilitatea de a face parte din viitorul Guvern, dacă va fi nevoie.

Ministrul Energiei a fost întrebat, la Digi24, și dacă se va regăsi în noul Guvern, negociat în aceste zile.

Întrebat de varianta Ilie Bolojan ca premier, Burduja a răspuns: „Pentru mine, domnul Bolojan, ca prim-ministru, ar fi un vis împlinit. Şi nu doar al meu, cred că este o aşteptare pentru mulţi români, pentru că e un om serios, care a demonstrat, pe care-l cunosc de foarte mulţi ani şi, la nivel personal, este un om pe care-l respect şi ştiu că iubeşte România, a avut rezultate, de cuvânt, de mare corectitudine şi de mare caracter”, a spus Sebastian Burduja.

„Eu îmi fac datoria până la capăt şi dacă va fi nevoie de mine în viitorul guvern, sunt pregătit. Mi-aş dori ca proiectele bune începute în Ministerul Energiei să continue. Nu e despre persoana mea, asta spune şi domnul Bolojan şi îl respect, cred că aşa trebuie să se gândească un lider. Este despre o echipă care să asigure o funcţionare corectă a guvernului cu proiecte de investiţii, cu cheltuieli mai mici, cu respect faţă de români, cu recâştigarea încrederii oamenilor”, a spus acesta.

Un bloc izolaționist la Capitală ar fi un dezastru

Legat de primăria Capitalei, Sebastian Burduja a declarat că îşi doreşte ca forţele europene să aibă un singur candidat la alegeri.

„Eu îmi doresc ca forţele europene să aibă un singur candidat. Cred că ar fi un semnal bun pentru bucureşteni”, a spus ministrul Energiei, la Digi24, despre alegerile la Primăria Capitalei, în urma alegerii lui Nicuşor Dan în funcția de preşedinte al țării.

Acesta mai afirmă că „ar fi un dezastru” pentru bucureşteni dacă „blocul izolaţionist” ar câştiga alegerile. Întrebat pe cine vede candidat comun al partidelor pro-europene, Burduja a afirmat că este decizia acestor formaţiuni.

„Este decizia partidelor. Bănuiesc că, în urma unor sondaje sau unor analize interne sau poate a unor alegeri primare, deşi cu festivalul democraţiei PNL n-are cea mai bună experienţă, din perspectiva recâştigării încrederii oamenilor. Dar cred că acum prioritatea ţării este să formeze acest guvern, să funcţioneze majoritatea în guvern. Şi noi, la nivelul Bucureştiului, în Consiliul General, am mers pe aceeaşi idee că cele trei mari partide, PNL, USR, PSD, trebuie să stea la aceeaşi masă şi la Capitală. Ceea ce e o logică diferită faţă de ce s-a întâmplat anul trecut”, a afirmat Burduja.

Despre o nouă candidatură a sa la Primăria Capitalei, Burduja a arătat că nu poate să excludă lucrul acesta. El a candidat în 2024 la alegerile pentru Primăria Capitalei din partea PNL.

„Nu pot să exclud lucrul ăsta. Eu am un plan pentru Bucureşti, am publicat o carte, a fost o campanie muncită, chiar dacă n-a fost un rezultat bun. Dar nu e un obiectiv pe care să-l am şi nu cred că un politician responsabil, din oricare partid ar face parte, ar trebui să facă din chestiunea asta o chestiune de orgoliu”, a menţionat Burduja.