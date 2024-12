Liberalul Ciucu se spală pe mâini după jignirile la adresa lui Ciolacu și dă vina pe USR

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a susținut, potrivit Euronews România, că nu îi aparțin afirmațiile, ci doar a citat USR, afirmând că este nevoie de PSD la guvernare. În spațiul public a fost vehiculat că liderul ar fi spus informal că liberalilor le este silă să negocieze cu PSD.

Primarul Sectorului 6 a explicat că nu îi este „silă” să stea la masa negocierilor cu social-democrații și a motivat că expresia „a te murdări de PSD” face parte din discursul politicienilor USR, care nu a vrut să guverneze cu PSD. Potrivit primarului de sector, nici social-democrații nu ar fi vrut să meargă în guvern cu USR, iar PNL a fost singurul partid care dorea să îi cuprindă pe toți.

„Nu-i doreau pe cei de la USR la masă și la USR nu doreau neapărat să fie parte din guvernare, să fie a cincea roată la căruță și să se murdărească, cum zic ei, de PSD-ism”, ar fi afirmația care a stârnit controverse.

„Nu am spus niciodată ca îmi este silă să stau la masă cu PSD. Cu referire la expresia "a te murdări de PSD", eu doar am citat din discursul colegilor de la USR, poate nu am fost explicit, oricum metafora este dură. Oamenii politici cu experiență, care pun pe primul plan intersul public, nu pleacă de la masa negocierilor pentru atâta lucru. PSD este esential în formararea unei coaliții stabile iar România are nevoie de stabilitate și credibilitate. În consecință, cred că are nevoie și de PSD, partid declarat pro-european”, a spus Ciprian Ciucu după ieșirea PSD, potrivit Euronews România.

PSD se retrage de la guvernare

Reacția vine în contextul în care Marcel Ciolacu a anunțat că PSD se retrage din coaliție și va vota un guvern de dreapta. Șeful PSD a explicat ulterior, în cadrul unor declarații de presă, că decizia a fost luată în urma discuțiilor cu colegii din conducerea partidului.

Ciolacu a invocat că, anumiți membri participanți la negocieri ar fi spus că le este silă să stea cu PSD la masă și că se murdăresc de PSD.

Declarațiile din PNL în cadrul unor interviuri ar fi determinat ieșirea de la guvernare a PSD, potrivit informațiilor Adevǎrul.