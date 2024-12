Nicușor Dan, surprins de reacția „emoțională” a lui Marcel Ciolacu: „Negocierile durează în orice țară democratică”

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a explicat în cadrul unei intervenții la Digi24 că a fost surprins de reacția emoțională a șefului PSD, Marcel Ciolacu. Edilul s-a arătat însă optimist că partidele se vor întoarce la masa discuțiilor și a subliniat că negocierile pot dura și luni de zile.

„M-a surprins ieșirea emoțională a domnului Ciolacu. Am apreciat modul în care partidele s-au raportat unele la altele şi la societate în săptămânile astea. Tocmai de asta am fost surprins de evenimentul de azi. Sunt, în continuare, optimist că toată lumea se va reîntoarce la masa discuțiilor. Poate să fie o strategie de negociere, dar nu cred că aduce avantaje. Oamenii conștientizează criza şi oricine încearcă să tensioneze şi mai mult nu cred că este bine văzut”, a explicat Nicușor Dan la Digi24.

Nicușor Dan a mai explicat că negocierile pentru formarea coaliției de guvernare pot să dureze și luni de zile.

„Nu cred că tensiunile pleacă de la alegerea unui candidat unic. Din interacțiunea pe care am avut-o cu oamenii, noi avem o urgență de a alege un guvern. Trebuie să ne uităm echilibrat la situație. În orice ţară democratică, negocierile pentru formarea unui guvern durează. Cred că România are nevoie de un guvern stabil, cu majoritate. Mi-aş dori ca USR-ul să facă parte din această majoritate pentru că este un partid reformist şi România are nevoie de reforme”, a mai spus Nicuşor Dan.

PSD se retrage de la guvernare

Marcel Ciolacu a anunțat că PSD se retrage din coaliție și va vota un guvern de dreapta. Șeful PSD a explicat ulterior, în cadrul unor declarații de presă, că decizia a fost luată în urma discuțiilor cu colegii din conducerea partidului.

„Am făcut apel la responsabilitate pentru că am văzut că românii chiar împărțind, așa puterea, putem toate partidele pro-european să creăm o majoritate confortabilă și să revenim la responsabilitate. Au început mai întâi USR să facă acest balet. Eu vă spun deschis, cel puțin după ce stai la masă ore în șir, unii dintre partenerii să posteze că le e silă și se murdăresc de PSD, eu în acest film nu vreau să mai fiu”, a explicat Marcel Ciolacu.

De altfel, declarațiile din PNL în cadrul unor interviuri ar fi determinat ieșirea de la guvernare a PSD, potrivit informațiilor Adevǎrul.