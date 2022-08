Kelemen Hunor, despre declarațiile lui Viktor Orban în România: Nu voi accepta să fiu tras la răspundere

Vicepremierul Kelemen Hunor a explicat că nu va accepta niciodată să fie tras la răspundere pentru declarațiile altora, în ceea ce privește scandalul izbucnit după discursul premierului maghiar înn România. Șeful UDMR a susținut că același mesaj l-a transmis și în cadrul discuțiilor din Coaliția de guvernare, potrivit Gândul.

„Pe mine puteți să mă judecați pentru ceva ce am zi sau am făcut eu, dar nu voi accepta să fiu eu tras la răspundere pentru declarații la altora. Asta am spus și în coaliție, spune Kelemen Hunor”, a susținut Kelemen Hunor.

Întrebat de ce a spus președintele Klaus Iohannis că UDMR trebuie să vină cu explicații după declarațiile extremiste a lui Viktor Orban de la Băile Tușnad, Kelemen Hunor a răspuns că poate fi „judecat” sau „tras la răspundere” doar în cazul în care nu a respectat programul de guvernare, acordul coaliției sau a lezat interesele țării.

„Puteți pe mine să mă judecați, puteți să mă trageți la răspundere dacă nu am respectat programul de guvernare, dacă nu am respectat acordul de coaliție, dacă am lezat undeva interesele generale și particulare ale țării și pentru declarațiile mele, dar niciodată nu voi accepta să fiu eu tras la răspundere pentru declarații la altora, indiferent cine e acel om, că e Orban, că nu e Orban, nu contează, fiindcă nu se poate accepta așa ceva și nu pot accepta o grămadă de lucruri, să fac eu teste de loialitate”, a spus Kelemen.

„Nu i-am luat apărarea lui Viktor Orban”

Liderul UDMR a mai susținut că nu i-a luat apărarea lui Viktor Orban cu privire la discursul rasist de la Băile Tușnad.

„De ce sunt eu criticat? Că i-am luat apărarea lui Orban? Eu nu i-am luat apărarea lui Orban, eu am spus care este opinia mea și Orban, până la urmă, legat de textul acela, a rezolvat lucrurile, a spus că da, a fost o greșeală, greșește și el. Este un text interpretabil, o propoziție interpretabilă. Așa e, același discurs l-a avut în America, mai puțin chestiune legată rasă”, a mai susținut Kelemen Hunor.

Potrivit liderului UDMR, „orice discurs trebuie contextualizat. Nu poți să scoți o propoziție și să face o judecată, după aceea eu am spus un lucru și a fost opinia mea. Am spus că și Orban are calități și are defecte”.

Kelemen Hunor a mai susținut că, în opinia sa, Viktor Orban nu este rasist, în ciuda discursului de la Băile Tușnad, care i-a atras mai multe critici.

„Eu îl cunosc personal și pot să spun un singur lucru – pot să spui orice despre el, dar nu pot să spui că e rasist. Și asta a fost problema, că eu spunând acest lucru, am luat apărarea lui Orban. Da, eu cred în chestia asta că el nu este rasist. Am stat de vorbă de nenumărate ori cu el în 30 și ceva de ani și poți să spui multe lucruri despre el, dar nu poți să spui că ar fi rasist”, a mai completat Kelemen Hunor.

Scandalul privind reacția UDMR față de declarațiilor lui Viktor Orban, „clarificat”

Discursul premierului Viktor Orban pe teritoriul României au iscat un scandal atât la nivel internațional, cât și țară, după ce UDMR nu s-a delimitat de declarațiile rasiste ale șefului Guvernului de la Budapesta, liderii Coaliției și președintele României, Klaus Iohannis au susținut că membrii formațiunii vor trebui să dea explicații.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a declarat, potrivit News, despre poziția liderului UDMR, Kelemen Hunor, privind prezenţa lui Viktor Orban la Tuşnad şi afirmaţiile controversate făcute de premierul Ungariei, că situaţia a fost clarificată şi nu există absolut niciun fel de motiv ca acest parcurs guvernamental pe care îl au împreună cu UDMR să fie periclitat.