Kelemen Hunor dă vina pe Iohannis pentru ieșirea de la guvernare VIDEO

Președintele UMDR este de părere că ideea scoaterii de la guvernare a partidului a fost a președintelui României. Kelemen Hunor a punctat că liberalii „fără Iohannis nu făceau niciun pas”, iar din acest motiv șeful statului ar fi cel care a dorit ieșirea de la guvernare a UDMR.

„Probabil că Iohannis, fiindcă liberalii fără Iohannis nu făceau niciun pas. Nu ştiu, fiindcă nu am fost acolo, dar şi alţii au ajuns la această concluzie”, a declarat liderul UDMR într-un interviu la Prima TV, potrivit News.ro.

Kelemen Hunor susține că a încercat să facă mai multe compromisuri astfel încât să rămână la guvernare.

„Eu la un moment dat am spus ”Ok, renunţăm şi la Dezvoltare, rămânem cu Mediul şi cu Energia.” Nu se poate nici Mediu. Deci era clar când am spus că păstrăm Dezvoltare, mergem fără Mediu, căutăm o soluţie, au zis că nu, trebuie Dezvoltare. Când au văzut că am făcut primul compromis, după care am spus ”OK, dacă voi consideraţi că trebuie să luaţi Dezvoltarea, e în regulă. Rămânem noi cu Mediul şi luăm Energia”. Nu, trebuie şi Dezvoltare, şi Mediu. Am spus OK, am înţeles. A fost o ultimă încercare. Seara s-a anunţat că ei merg în tandem, în doi, PSD-PNL şi atunci am văzut că indiferent ce fac, decizia este luată. Nu vreau să intru în mai multe amănunte, dar îmi era clar că nu mai contează ce fac eu, ce compromis propun, ce soluţii caut. Asta e viaţa, mergem înainte. Ei guvernează împreună, au viaţa în faţă şi trebuie să găsească soluţiile pentru problemele ţării”, a precizat acesta.

Întrebat dacă poate povesti momentul în care a fost anunțat că UDMR nu va mai face parte din Coaliție, Kelemen Hunor a subliniat că „nu a existat un astfel de moment”: „Au existat momente în perioada negocierilor când mi-am dat seama că, indiferent ce compromis fac, indiferent ce pas fac, lateral, mai în spate, decizia este luată”.

Referitor la ceea ce îi displace în prezent la actuala coaliție de guvernare, liderul UDMR a precizat că este „foarte multă improvizație”.

„A apărut aroganţa, ceea ce nu e bine. Nu e bine într-un an electoral deloc, în general, nu e bine ca politicienii să fie aroganţi. A apărut acest sentiment că oricum vom rămâne la putere, putem să facem orice, putem să ne permitem orice, că fără noi nu se poate. Vom fi şi la anul. Această aroganţă, această încredere, supraîncredere în sine şi această superficialitate combinată cu tot ce ne aşteaptă bineînţeles, lasă pentru orice om un disconfort. Poate că în momentul în care eşti implicat nu vezi foarte, foarte bine că eşti foarte aproape. Când te îndepărtezi vezi imaginea mai clară”, a declarat Kelemen Hunor, potrivit News.ro.