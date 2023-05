Iohannis, nemulțumit că sindicaliștii au ignorat adoptarea legilor Educației

Președintele Klaus Iohannis s-a declarat suprins că sindicaliștii din Educație nu constatat adoptarea legilor Educației în Parlament, susținând că s-ar fi aștept ca acest lucru să fie menționat.

„Am rămas puţin surprins că nimeni din cei care au organizat greva nu au constatat sau subliniat că exact în această perioadă Parlamentul a aprobat noile legi ale educaţiei. M-aş fi aşteptat, măcar marginal, să se menţioneze aceste lucruri”, a spus președintele Klaus Iohannis într-o conferință de presă.

Șeful statului a mai arătat că „este prima dată, de multă vreme încoace, cănd legile educaţiei se aprobă aşa cum trebuie în Parlament, în procedură ordinară. Sunt foarte multe noutăţi în această legislaţiei”.

„Mai are de parcurs un pic până să poată să vină la promulgare, dar eu sunt foarte mulţumit că am ajuns în această etapă pe o procedură absolut normală. Deci Parlamentul a înţeles importanţa acestor legi. Mi-aş fi dorit foarte mult ca şi cei care vorbesc în ultima vreme foarte mult despre ce ar trebui să facem să constate că am făcut paşi şi vom face şi în continuare”, a mai spus președintele.

Totodată, șeful statului le-a transmis dascălilor, părinţilor și elevilor să aibă încredere că „lucrurile se vor îmbunătăţi şi în contextul general şi felul în care va funcţiona sistemul educaţional”.

„Sunt convins că şi salarizarea personalului didactic va fi îmbunătăţită, fiindcă trebuie să facem acest pas în România”, a completat preşedintele Iohannis.

Grevă în învățământ. Protest în fața Parlamentului

Sindicaliștii din Educație au decis să continue greva generală după ce Guvernul le-a oferit carduri de sprijin și nu măriri salariale. Profesorii protestează în Piața Victoriei, unde sunt așteptați 15.000 de oameni.

Sindicaliştii din Educaţiei au ajuns, joi după-amiaza, în faţa Palatului Parlamentului, unde continuă protestul, pe fondul nemulţumirilor legate de ultima oferta avansată de autorităţi în vederea încheierii grevei generale.

Aceştia s-au adunat în jurul orei 11:00 în Piaţa Victoriei, iar la ora 12:00 liderii de sindicat au anunţat că resping oferta Guvernului.

Gluma șefului de stat pe tema grevei din Educație

Președintele României, aflat într-o vizită oficială la Sibiu, a făcut o glumă referitoare la greva din învățământ. Iohannis le-a transmis elevilor cu care s-a întâlnit că există și părți bune ale grevei, mai exact un program de voie și poze cu doi șefi de stat.

Gluma a fost făcută în timp ce președintele României și președintele Germaniei au făcut o poză cu Carmen Iohannis și elevii acesteia.