Începe revolta în Coaliție. Lider PNL: Nu voi vota măsurile fiscale propuse

Robert Sighiartău, vicepreședinte al PNL, a anunțat că nu va vota în interiorul PNL măsurile fiscale propuse de PSD pentru corectarea deficitului bugetar. Liberalul susține că inventarea unor taxe pe proprietate pune într-o situație imposibilă electoratul PNL.

„Măsurile fiscale de care am aflat din diferite surse pentru corectarea deficitului bugetar, vă spun din capul locului că nu voi le voi vota in interiorul PNL-ului pentru a fi adoptate. Am intrat în politică direct din mediul privat, de aceea pentru mine e greu de înteles și în orice caz de neacceptat ce propune PSD și dl Ciolacu”, susține vicepreședintele PNL, într-o postare pe Facebook.

Liberalul și-a argumentat poziția față de măsurile fiscale propuse de PSD și susține că „e clar că cei care trebuie să suporte costurile acestor propuneri fiscale impuse de PSD sunt tot cei din mediul privat și de data aceasta” și a precizat că „în timp ce taxele și impozitele introduse pentru ei vor fi aplicate imediat, cele legate de reducerile cheltuielilor bugetare sunt confuze și foarte greu de aplicat”.

Robert Sighiartău susține că „este inadmisibil atacul la proprietate pe care dl.Ciolacu îl propune prin inventarea unor taxe pe proprietate. Acest atac pune PNL intr-o situație imposibilă față de electoratul liberal”.

„Împărțirea TVA-ului în doar două categorii mă face să cred că împărțirea propusă este o anomalie. De ex.mă duc cu familia la o pensiune la munte, ma cazez și la finalul sejurului trebuie să platesc 9%TVA la cazare și 19% TVA la mâncarea pe care o mănânc la restaurantul pensiunii. Știe dl.Ciolacu ce înseamnă Bed&Breakfast?. Nu cred că e momentul ca după ce în ultimii 3 ani de zile industria de IT a avut o contribuție considerabilă la PIB să o lovim mișelește și fără să o anunțăm din timp.(cred că e printre puținele ramuri ale economiei cu care ne putem mândri în RO”, a argumentat liberalul.

Totodată, vicepreședintele PNL susține că reducerea cheltuielilor la 200.000 de bugetari și a cheltuielilor aferente e „Benny Hill, adică o parodie”.

Lista măsurile fiscale

Premierul Marcel Ciolacu a solicitat ministerului de Finanțe un plan de măsuri pentru reducerea cheltuielilor, potrivit unor surse guvernamentale. Impactul bugetar este estimat la 8 miliarde de lei.

Potrivit unor surse guvernamentale, printre măsuri se prevăd reducerea aparatului de stat, reducerea sporurilor, reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii și prioritizarea proiectelor de investiții publice.

Mai exact, prin reducerea aparatului de stat se dorește creșterea normativelor de personal alocate unei funcții de conducere, reducerea numărului de posturi vacante cu 200.000 fapt care rezultă o reducere a numărului de funcții de conducere cu cel puțin 20.000. De asemenea, se dorește reducerea numărului de membri în Consiliile de Administrație, supravegherea în companiile de stat, plafonarea indemnizațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație și membrii Consiliului de Supraveghere și directorat din companiile de stat, dar și comasarea/desființarea unor instituții și agenții cu sarcini suprapuse.

Printre măsuri se numără și reducerea sporurilor prin reducerea plafonului lunar de venituri neimpozabile care nu se cuprind în baza de calcul a Contribuției de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS), de la 33% la 20%.

De asemenea, se dorește reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii, altele decât cele pentru medicamente și spitale, și a cheltuielilor de funcționare a statului. Mai exact, reducerea cu 10% a cheltuielilor cu bunuri și servicii, altele decât cele pentru medicamente, spitale și programe de sănătate, în timp ce reținerea în proporție de 10% în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul asigurărilor pentru șomaj a creditelor de angajament și creditelor bugetare se anulează cu ocazie primei rectificări bugetare, cu excepția cheltuielilor de investiții, a cheltuielilor cu stocurile rezervă de stat și de mobilizare și a cheltuielilor aferente despăgubirilor civile.

Potrivit surselor guvernamentale, o altă măsură ar fi prioritizarea proiectelor de investiții publice în funcție de efectul de multiplicare (economic și social) și trecerea celor eligibile pe finanțare din fonduri europene.