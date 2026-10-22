George Simion, după dosarele lui Georgescu și Tanasă: „S-au pus pe noi, unul după altul”

George Simion acuză că suveranişti sunt „luați la țintă”, după ce Călin Georgescu e vizat într-un al cincilea dosar penal, iar deputatul AUR Dan Tanasă tocmai a fost trimis în judecată.

Într-un videoclip publicat joi pe Facebook, George Simion a prezentat cele două situaţii ca pe o serie de acțiuni îndreptate împotriva celor din jurul său și a susținătorilor lor şi le-a transmis acestora să nu se lase descurajați. De asemenea, el a anunțat că pregătește, la rândul său, acțiuni în instanță.

„S-au pus pe noi, unul după altul. Să nu deznădăjduiți, să nu vă pierdeți încrederea. Oricâte mizerii ar arunca către noi, ei o fac ca să vă influențeze pe voi. Dumnezeu e mare, așa că aveți încredere și nu vă temeți”, a transmis liderul AUR.

„L-au trimis și pe Dan Tanasă azi, în judecată, că a zis că forța românească de peste hotare trebuie recuperată. Nu să aducem oameni din țări terțe, de alte culturi, de alte civilizații”, a minimalizat George Simion acuzațiile de instigare la violență care i se aduc deputatului AUR.

În acelaşi timp, el a anunțat că vrea să dea în judecată mai multe persoane, începând cu Anca Alexandrescu.

„Mă ocup de ceea ce contează, de viitoarea guvernare, de sprijinirea tuturor celor care aleg să nu stea în casă și de atingerea scopului. Suntem uniți până la capăt”, a încheiat George Simion.