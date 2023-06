Filialele PSD și PNL din Sectorul 5 au semnat un acord pentru asigurarea majorității în Consiliul Local

Organizațiile PSD și PNL din Sectorul 5 au semnat un acord pentru asigurarea majorității în Consiliul Local, după revenirea lui Cristian Popescu Piedone în funcția de edil. Cele două partide au împreună 16 consilieri locali din totalul de 27 ai sectorului.

„PSD și PNL au semnat astăzi, 26 iunie 2023, un Acord Politic privind asigurarea majorității în Consiliul Local al Sectorului 5. Protocolul semnat astăzi de Organizațiile PSD și PNL din Sectorul 5 al Capitalei vizează inițierea și susținerea în comun de proiecte, inițiative și acțiuni în vederea maximizării potențialului de dezvoltare a Sectorului. Acordul Politic are drept obiectiv principal susținerea dezvoltării sustenabile a Sectorului 5, într-un context marcat de existența multiplelor oportunități de finanțare, concentrate într-un interval restrâns pentru identificarea nevoilor, aplicarea solicitărilor de finanțare și implementarea proiectelor”, se arată într-un comunicat postat pe Facebook de PSD Sector 5.

Președintele PSD Sector 5, Rareș Hopincă, susține că acordul politic vine în contextul în care este nevoie de o abordare unitară pentru dezvoltarea sectorului.

„Avem nevoie de o abordare unitară pentru dezvoltarea Sectorului 5. În același timp, avem și maturitatea necesară pentru a trece peste divergențele ideologice, pentru a susține proiectele majore ale comunității. Sectorul 5 nu își permite să rateze oportunitățile din PNRR, programele operaționale pentru perioada 2021-2027 și programele guvernamentale. Prin consultare și consens, impreună putem lua cele mai bune decizii pentru comunitate”, a precizat acesta în comunicat.

Președintele PNL Sector 5, Dan Merean, a precizat că „este important să ne sincronizăm eforturile, impreună cu toate forțele politice care vor sa participe la dezvoltarea sectorului, pentru a produce rezultate reale pentru oameni”.

„Sectorul 5 nu are timp de pierdut. De aceea, mă bucur că am reușit să ajungem la un consens și am demonstrat că punem nevoile comunității pe primul plan”, a punctat liberalul.

PSD și PNL au împreună 16 consilieri locali din totalul de 27 pe care îi are Sectorului 5. Social democrații au 10 reprezentați, în timp ce PNL are 6 consilieri locali.

Cristian Popescu Piedone îşi poate relua funcţia de primar al Sectorului 5 după ce subprefectul a semnat un ordin în acest sens, a anunțat Prefectura Capitalei.

Cristian Popescu Piedone a fost eliberat, după ce instanța supremă a decis anularea sedinței dispuse în cazul fostului edil în dosarul Colectiv. Fostul primar al Sectorului 5 a executat doar un an si o lună din condamnarea de 4 ani de închisoare.

Fostul edil al sectorului 5 fusese condamnat în mai 2022, de Curtea de Apel Bucureşti, la 4 ani de închisoare pentru abuz în serviciu, în legătură cu autorizarea de funcţionare a clubului Colectiv. Ulterior, acesta a făcut recurs în casaţie.