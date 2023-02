Explicațiile bugetarului din Satu Mare care și-a dat demisia pentru că nu muncea deloc. „E inadmisibil să se procedeze așa”

Ciprian Tișea a vorbit cu „Adevărul” despre motivele care l-au determinat să-și dea demisia de la CJ Satu Mare și a vorbit despre situația PSD la nivel local. Demisionarul e contrazis de liderul social-democrat din județ.

Demisia lui Ciprian Tișea, consilier la cabinetul vicepreședintelui Consiliului Județean Satu Mare, Oliviu Buzgău, de la începutul lunii februarie, s-a viralizat, dat fiind că motivul a fost faptul că nu a primit nimic de muncă în toată perioada în care a fost angajat. Ciprian Tişea susţine că avea un salariu net de 6.500 de lei, iar timp de aproape cinci luni a mers la muncă doar pentru a sta, pentru că nu ar fi primit atribuții de la vicepreședintele la cabinetul căruia era angajat, pentru că la rândul său, Oliviu Buzgău, nu avea delegate atribuții.

Contactat de „Adevărul”, fostul angajat al CJ Satu Mare a venit cu explicații referitoare la lipsa de activitate la instituția unde era angajat. „Nu era dată absolut nicio sarcină pentru întreaga echipă, nu doar pentru mine. Nu am avut deloc atribuții. Și la 1 februarie, când am plecat, nu erau date atribuții. Vicepreședintele Buzgău mi-a dat dreptate pentru ceea ce am zis eu”, a afirmat fostul angajat.

Întrebat dacă erau delegate atribuții către vicepreședinții PSD din CJ, Tișea precizat că nici vorbă de așa ceva. „Absolut niciuna. E inadmisibil să fii cel mai mare partid din România și să se procedeze în acest fel cu noi. Noi trebuie să creștem local. Suntem într-o alianță și noi suntem umiliți”, a subliniat fostul angajat al CJ Satu Mare, care susține că problema lipsei atribuțiilor a fost ridicată inclusiv în ședințele de partid de la PSD.

Tișea a precizat că a ridicat problema în fața vicepreședinților PSD din CJ. „Bineînțeles că am discutat. Le-am atras atenția la vicepreședinți. Eu îmi susțin demisia cu mândrie și onoare. Aveam experiență din mediul privat, de peste 20 de ani. Nu pot accepta să merg la locul de muncă fără să fac nimic. Mi-ar fi rușine de mine”, a mai afirmat Tișea, care a punctat că problema semnalată de el a fost ridicată mai departe la șeful organizației Satu Mare, Mircea Govor. „Govor a zis e cutumă ca după 6 luni să fie date atribuțiile”, a afirmat consilierul demisionar.

Șeful PSD spune că vicepreședinții aveau atribuții

Contactat de „Adevărul”, președintele interimar al PSD, Mircea Govor, a precizat succint faptul că nu a știut de demisia lui Tișea până la apariția sa în presă. Legat de lipsa de atribuții, Govor a subliniat că vicepreședinții PSD au atribuții delegate și încă „unele importante”. Așadar, ar fi fals faptul că vicepreședinții nu aveau atribuții în Consiliul Județean. De asemenea, Govor a punctat că la Satu Mare au loc tot felul de „jocuri politice”, dar fără a da detalii.

Pe de altă parte, „Adevărul” l-a întrebat pe consilierul demisionar dacă știe cum era situația în cazul oamenilor sprijiniți de UDMR, dacă aceștia aveau atribuții și puteau să-și desfășoare activitatea cu spor. „Eu nu pot să spun ce conta și cine conta că nici nu aveam atribuții. Pot spune că PSD Satu Mare nu conta”, a completat Tișea care se întreabă „cum e posibil ca un vicepreședinte, care face administrație de 25 de ani, să nu aibă atribuții”, în condițiile în care ar fi putut ajuta conducerea instituției prin experiența sa.

Președintele CJ Satu Mare este Pataki Csaba, reprezentant al UDMR. Pataki este la șefia CJ Satu Mare din 2016, anterior fiind parlamentar al UDMR.