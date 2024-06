EXCLUSIV. Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale: „Nu mai pot fi spectator și să văd cum se duce țara-n cap“

Sâmbătă, 29 iunie, Elena Lasconi a fost desemnată oficial candidata USR la alegerile prezidențiale din această toamnă, obținând 94,32% dintre voturile delegaților la Congresul USR de la București.

După numărarea voturilor celor 600 de delegați la Congresul Extraordinar USR, Elena Lasconi, președinta USR, a obținut 94,32%.

Au fost în total 531 de voturi pentru Elena Lasconi, Octavian Berceanu a obținut 25 de voturi, în timp ce Dumitru Stanca doar șase voturi. Elena Lasconi a obținut astfel 94, 32 % din voturile valabil exprimate, Berceanu 4,44 %, iar Stanca 1,24 %.

În cursa internă pentru desemnarea candidatului USR la alegerile prezidențiale s-au înscris: președinte USR, Elena Lasconi, și doi membri ai USR Olt- Dumitru Stanca și ai USR București -Octavian Berceanu.

Într-un interviu exclusiv acordat pentru ”Adevărul”, Elena Lasconi a explicat motivele ce au determinat-o să candideze din partea USR pentru alegerile prezidențiale din această toamnă.

”M-am decis să candidez la alegerile prezidențiale pentru că nu mai pot fi spectator să văd cum se duce țara în cap și rămânem doar cu PSD. Am simțit că trebuie să fac asta, că nu mai pot sta de-o parte”, a declarat Elena Lasconi pentru ”Adevărul”.

Președinta USR va avea discuții în perioada următoare privind o posibilă alianță și cu Nicolae Ciucă, președintele PNL: ”Voi vorbi cu domnul Nicolae Ciucă săptămâna viitoare și vom stabili o întâlnire ulterioară”.

În campania electorală din 2008 din America, Barack Obama a parcurs multe mii de kilometri într-un autocar, oprind în sute de localități mai mari sau mai mici și vorbind cu mulți oameni de la egal la egal.

Iar în campania electorală pentru alegerile prezidențiale Elena Lasconi va merge în multe localități ale țării și va discuta cu oamenii față în față.

”Este esențial să mergi pe stradă, să vorbești cu oamenii, să le spui care este programul tău într-un limbaj pe care să îl înțeleagă toată lumea. Voi extinde la nivel național exemplul de la Câmpulung, unde am fost de multe ori în cartiere și am vorbit cu mulți oameni, le-am ascultat problemele și am căutat soluții și voi merge în țară în multe sate și comune pentru a vorbi cu oamenii direct, față în față. 2024 va fi anul schimbării la vârf pentru România”, a dezvăluit Elena Lasconi pentru ”Adevărul”.

Candidată din partea USR pentru alegerile prezidențiale și unul dintre cei mai apreciați lideri din politică și din administrația publică, Elena Lasconi are un mesaj special pentru românii care vor vota la alegerile prezidențiale din toamnă: ”Mesajul meu pentru românii care vor merge la vot în toamnă este să voteze pentru o Românie liberă, pentru că altfel noi nu ne mai revenim, ne întoarcem în trecut, să voteze pentru viitor”.

Primărița din municipiului Câmpulung Muscel care în 2020 producea o mare surpriză la alegerile locale, câștigând Primăria cu aproape 57% dintre voturi, a fost realeasă în funcție la alegerile locale din acest an cu un scor și mai bun, de aproape 70% dintre voturi.

Elena Lasconi, una dintre cele mai iubite şi apreciate vedete de la PRO TV, a plecat în decembrie 2019, după 24 de ani de la postul unde s-a consacrat. Iar în 2020 a candidat la Primăria Câmpulung Muscel, oraş unde şi-a cumpărat o casă şi de care e foarte ataşată.

În primul mandat de primar, Elena Lasconi a obținut peste 100 de milioane de lei din PNRR pentru proiecte de dezvoltare în Câmpulung, iar proiectele demarate au depășit 400 de milioane de lei, sumă care a reprezentat bugetul orașului pe 40 de ani.

Născută pe 20 aprilie 1972, la Haţeg, Elena Lasconi s-a angajat la PROTV încă din 1995, fiind iniţial prezentator şi corespondent al postului de la Deva. A realizat sute de reportaje cu şi despre minerii din Valea Jiului.

După mineriada din 1999 a ajuns la PRO TV Bucureşti, unde a fost prezentator la Ştirile PRO TV de dimineaţă şi prânz. După aceea a fost corespondent special şi de război. A transmis de la cutremurul din Turcia din 1999 care a făcut aproape 20 de mii de victime. De asemenea, a fost unul dintre corespondenţii care au transmis informaţii despre vizita Papei Ioan Paul al Doilea, eclipsa de Soare din 1999, campania “Nouă ne pasă” din 2000 ( o campanie fără precedent în România de intr-ajutorare a sinistraţilor de la inundaţiile din Banat şi Transilvania). Elena Lasconi a fost ca jurnalist şi în Afganistan.