Efectul electoral al protestelor: niciun partid nu câștigă politic, dar Puterea resimte mișcările din stradă ANALIZĂ

Efectele politice ale protestelor fermierilor și transportatorilor vor fi resimțite în special de PSD, partid care a controlat instituțiile-cheie, responsabile de rezolvarea revendicărilor, în timp ce de această dată nu există o formațiune care să fi reușit să puncteze electoral.

Guvernul și partidele Puterii s-au văzut confruntate încă de la începutul acestui an cu o mare provocare, adică gestionarea protestului fermierilor și transportatorilor, care au avut o serie de nemulțumiri față de prețurile mari la carburant, la asigurările RCA, precum și alte aspecte care țin de deplasarea în țară, timpii de așteptare la granițe sau gradul de încărcătură.

Atenția a fost concentrată în principal spre Guvern, fiind solicitați pentru discuții mai ales premierul Marcel Ciolacu, ministrul Agriculturii, Ionuț Barbu, ministrul Sorin Grindeanu (Transporturi), dar și șeful Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, adică instituția care este arbitrul pieței de asigurări, inclusiv cele auto. Dinspre PNL, singurul actor implicat a fost Marcel Boloș, ministrul Finanțelor.

Ce spun specialiștii

Majoritatea partidelor au acționat prudent, știind că e o temă sensibilă și au evitat să agite spiritele. „Adevărul“ a vorbit cu mai mulți specialiști despre cine va deconta în plan politic toată situația.

Analistul politic George Rîpă consideră că partidul care e mai afectat de ce se întâmplă e PSD, explicația fiind că oamenii responsabili provin din această formațiune. „Partidele politice aflate la guvernare sunt cel mai puternic afectate. În special PSD, deoarece ei au portofoliile Agricultură și Transporturi“, consideră analistul, care e de părere că mișcarea de protest a fost una împinsă și de unele zone din PSD, aluzie la luptele de culise din rândul social-democraților. De altfel, potrivit informațiilor „Adevărul“, în interiorul PSD sunt suspiciuni că mișcarea fermierilor ar fi fost sprijinită și de oameni din zona secretarului general, Paul Stănescu, o persoană apropiată de sectorul agricol. Florin Barbu, ministru al Agriculturii apropiat de Stănescu, ar avea chiar zilele numărate la șefia instituției pe care o conduce.

Pe de altă parte, politologul George Jiglău a semnalat faptul că protestatarii au știu de la început ce vor și de la cine. „Nu mi se pare că ținta e foarte specific legată de prim-ministru, de PSD sau de PNL. Nu e o personalizare sau țintire către o zonă politică concretă cu care am fost obișnuiți în ultimii zece ani, fie că era vorba de Băsescu, Ponta, Dragnea și așa mai departe. Aici mi se pare, inclusiv din ce am văzut în Cluj, prin semnele lipite pe camioane când ies în stradă, e concret despre ASF, despre instituții. Așadar, oamenii care au ieșit în stradă știu clar cine are atribuții și cine le-a cauzat problema și trebuie să o rezolve. Mai sunt sloganele generale cu mafia, dar nu e o asociere politică evidentă cu partide și persoane“, a precizat politologul George Jiglău.

Cum și-au dat Simion și Șoșoacă „foc la valiză“

Specialiștii au arătat că de această dată nici politicieni cunoscuți nu au putut să se lipească de grupul nemulțumiților. „Este evident că s-a încercat manipularea protestelor și ducerea lor într-o direcție politică și geopolitică. Pe de altă parte, alungarea lui Simion și a lui Șoșoacă de către manifestanți arată că nemulțumirea lor e reală și vine de la unele promisiuni neonorate din partea Ministerului Agriculturii”, a subliniat George Rîpă.

La rândul său, Jiglău a salutat evitarea unor tendințe extremiste din partea protestatarilor. „E și mișcarea aceasta la nivel european acum. O diferență pe care o văd la noi, și e un aspect pozitiv, că de exemplu în Olanda a dus și la apariția unor partide extremiste, cum e acel partid agrarian nou, care e prieten cu partidul lui Wilders (n.r. – populist, cu accente xenofobe). Însă la noi am văzut ce au pățit Simion și Șoșoacă. Nu știu ce a fost în mintea lor de au mers acolo. Sunt două persoane care au căpătat notorietate în perioada pandemiei, a fost trambulină de imagine și continuă să trăiască din asta. Dar de data asta nu le-a mers. Faptul că e respinsă confiscarea asta de către discursuri extremiste, pe care le vedem în democrații mature, mi se pare un aspect pozitiv“, a mai afirmat Jiglău.

Concluzia lui Jiglău este că până acum protestatarii s-au comportat rațional, pentru a-și putea maximiza șansele să obțină îndeplinirea revendicărilor. „De data asta protestul am văzut că a fost țintit spre zona instituțională, nu a politicienilor neapărat. Protestatarii au mers într-o zonă a maturității: știu de ce au ieșit în stradă și ce vor, inclusiv cine le rezolvă problema.“

Protestatarii vor să vadă fapte, nu doar vorbe

Premierul Marcel Ciolacu a precizat, într-un interviu la Antena 3, că 99% din revendicările fermierilor au fost rezolvate, însă mai rămân cele legate de transportatori, adică aspecte problematice precum prețurile la răspunderile civile auto (RCA) și acciza la carburanți, în condițiile în care de la 1 ianuarie prețul combustibilului a crescut cu peste 20 de bani la litru doar din creșterea accizei. În schimb, fermierii vor ca promisiunile făcute de ministrul Agriculturii și alți reprezentanți ai statului să se concretizeze în acte normative, fiind așteptată rezolvarea solicitărilor într-o ședință de guvern.