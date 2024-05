De la debutul campaniei electorale au fost înregistrate 9 infracțiuni și alte 114 incidente

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mihai Constantin, a anunțat că au fost înregistrate 114 incidente și 9 infracțiuni în care sunt cercetate 5 persoane, de la debutul campaniei electorale. Totodată, au fost aplicate 25 de sancțiuni contravenționale.

„De la debutul campaniei electorale, din data de 10 mai, la nivel naţional s-au desfăşurat 68 de manifestări electorale, în 59 de localităţi, din 22 judeţe şi municipiul Bucureşti”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mihai Constantin.

Potrivit reprezentantului Executivului român, în cadrul perioadei de campanie au mai fost înregistrate până acum 114 incidente electorale pentru care au fost aplicate 25 de sancţiuni contravenţionale, 13 amenzi, în valoare de 11.000 lei, cumulat, şi 12 avertismente scrise, respectiv 9 infracţiuni în care sunt cercetate 5 persoane.

Reguli în campania electorală

Locurile pentru afişaj electoral sunt stabilite de primari, ținând cont de numărul de competitori, înainte de începerea campaniei electorale, fiind acceptate dimensiuni standard pentru afișele electorale. Competitoriii electorali nu au voie să folosească locurile speciale de afișaj electoral astfel încât să împiedice utilizarea acestora de către un alt competitor.

Competitorii electorali mai pot utiliza și materiale de propagandă electorală difuzate de mass-media audiovizuală și cele online; publicitatea în presa scrisă, broșurile, pliantele calendarele, fluturașii și alte materiale similare tipărite pe suport de hârtie. Legea interzice cumpărarea de spaţii de emisie în vederea difuzării de clipuri sau de emisiuni electorale.

Este interzisă finanțarea: a) utilizării vehiculelor inscripționate sau colantate cu sloganuri de campanie, imagini ale candidaților, și cu orice alte referiri la competitorii electorali; b) utilizării vehiculelor care difuzează materiale audio, în mers sau staționar; c) spectacolelor, serbărilor, focurilor de artificii etc.; d) bannerelor, mesh-urilor, și a altor materiale publicitare precum corturi, pavilioane, panouri mobile etc.

Candidații nu au voie să efectueze nici un fel de cheltuieli care să vizeze oferirea, darea sau distribuirea către alegători, în mod direct sau indirect a unor bunuri.