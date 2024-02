Cum explică ministrul Agriculturii demiterea șefului APIA: „Incompetența pe care o are domnul Lupu”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține că l-a demis pe Ionuț Lupu din funcția de șef al APIA pentru că era incompetent și neagă că decizia ar fi avut legătura cu afacerile familiei Stănescu.

"Da, a fost decizia mea (n.r demiterea lui Ionuț Lupu). Am discutat și în partid. Am spus, incompetența pe care o are domnul Lupu (n.r motivul care a stat la baza deciziei). A reușit să blocheze 400 de milioane de euro, plățile subvențiilor fermierilor români, și am luat această decizie", a justificat ministrul demiterea lui Ionuț Lupu de la conducerea APIA.

Întrebat dacă PNL știa de această demitere, oficialul a răspuns : "Funcția de director general al APIA este funcție publică, nu este funcție politică".

Barbu susține că fostul șef APIA nu a fost constrâns să facă plățile pentru stuful din Delta Dunării și că avea cunoștință despre plângerea pe care Ionuț Lupu a depus-o la DNA, în care reclama presiuni.

Întrebat despre demiterea lui Lupu, Nicolae Ciucă a afirmat că nu a avut o discuție cu acesta, însă a precizat că "este o chestiune care ține nemijlocit de activitatea internă la nivelul ministerului agriculturii".

"Dacă e o anchetă, mă bucur mult, vom afla adevarul", a completat Marcel Ciolacu.

Filmul demiterii

Ionuț Lupu, directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA),susținut de PNL, a fost demis din funcție marți seară de către ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, fiind invocată întârzierea unor plăți pentru fermieri și un blocaj creat astfel în sistem.

„Am semnat ordinul de demitere a directorului general al APIA, Ionuţ Lupu, în această seară, din cauza întârzierii plăților către fermieri şi a blocajului din sistem. Am avut şedinţă în această seară despre plata subvenţiilor şi deblocarea noilor scheme pentru fermieri, dar acesta nici măcar nu a venit în instituţie. Le-am dat termen celor de la APIA ca în două săptămâni să plătim Ajutoarele Naționale Tranzitorii şi ecoschema PD-04 privind înverzirea“, a declarat, marți seara, potrivit Agerpres, ministrul Agriculturii Florin Barbu.

Sursele „Adevărul“ susțin că şedința invocată de ministru s-ar fi desfășurat în timp ce Lupu participa la o conferință la Parlament, iar întârzierea plăților către fermieri ar fi fost cauzată de lipsa unei hotărâri de guvern.

Legătura cu Paul Stănescu

Demiterea lui Ionuț Lupu s-a făcut într-o zi în care Nicolae Ciucă, şeful PNL, partid care îl susținea în funcție, era plecat din țară într-o vizită oficială, nefiind clar dacă ministrul Barbu a avut acordul lui Marcel Ciolacu pentru această mișcare.

După apariția informației privind demiterea, G4media scria cǎ anterior Ionuț Lupu ar fi formulat o plângere la DNA privind presupuse presiuni pentru a debloca plățile pentru stuful din Delta Dunării, oprite de APIA ca urmare a unei anchete a Parchetului European.

Ancheta procurorilor europeni vizează acordarea de subvenții unor firme despre care presa a scris cǎ ar fi fost controlate de familia lui Paul Stănescu, secretarul general al PSD, o nucǎ tare în partid, care l-a impus pe actualul ministru al Agriculturii. Mai mult, Lupu ar fi permis procurorilor, recent, acces la baza de date a Agenției.

Sursele „Adevărul“ au menționat cǎ pe rolul DNA sunt mai multe anchete în derulare privind subvenții de la APIA, inclusiv privind afacerile din acest domeniu ale familiei lui Paul Stănescu.

Conducerea APIA a fost preluată de Cornel Turcescu, care a avut această poziție până în luna decembrie a anului trecut, apropiat al lui Adrian Pintea, secretar de stat de la Agricultură din grupul lui Paul Stănescu. Pintea a condus APIA timp de 7 ani, în perioada septembrie 2016-august 2023.