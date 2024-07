Cum explică Carmen Dan despărțirea de partidul lui Liviu Dragnea: „I-am găsit tot timpul o scuză. M-am simțit folosită”

La puțin timp după ce a anunțat pe Facebook că a demisionat din funcția de președinte al partidului Mișcarea România Suverană, Carmen Dan a făcut declarații în emisiunea „Culisele Statului Paralel” despre decizia de a spune „adio” partidului fostului lider PSD. Fostul ministru de Interne susține că Liviu Dragnea nu se implica în formațiunea politică.

„Imediat după ce s-a născut Mișcarea România Suverană și vorbesc de câteva luni ( în martie a fost înregistrat, în aprilie am preluat conducerea partidului. Domnul Dragnea a uitat cu desăvârșire de acest partid. Putem să discutăm foarte multe despre neimplicare și neasumare, pentru că eu am ca și specializare științe juridice și știu ce înseamnă niște restricții impuse de instanță și nu la acel de implicare mă refer. De aceea l-am prezentat pe Liviu Dragnea peste tot ca mentor al acestui partid, ca cel care consiliază, ca cel care sprijină partidul, care face echipă cu noi și ne susține, care vine în acest partid cu un aport esențial. Acel aport consta în programul de guvernare, care am spus că era un program menit să salveze România.

Vreau să înțeleagă toți colegii mei din partid că nu îi abandonez și că nu mai pot să continui un proiect în care celălalt partener nu înțelege că trebuie să fie alături, nu de mine.

Eu l-am protejat pe Liviu Dragnea chiar și din poziția de președinte al acestui partid. I-am găsit tot timpul o scuză și tot timpul le-am spus colegilor mei să aibă răbdare că o să apară, pentru că oamenii din acest partid se duceau la rândul lor și vorbeau cu românii.

Românii întrebau de Liviu Dragnea. Liviu Dragnea a avut o șansă istorică, spun eu. După ce a ieșit de la închisoare, Liviu Dragnea ar fi putut să fie singurul președinte de partid care să se relanseze politic de o manieră extraordinară. Și, să știți că, eu cred că ar fi putut să facă lucrul acesta. Nu am încă un răspuns ca să-mi explic de ce nu l-a făcut. Nu eu m-am simțit că sunt ofensată, nu eu m-am simțit lezată, însă pentru mine cuvântul dat și promisiunile pe care le fac unor oameni sunt lucruri care trebuie în mod obligatoriu respectate”, a spus Carmen Dan în emisiunea „Culisele Statului Paralel”.

„Nu mai comunic cu Liviu Dragnea de foarte puțin timp”

Întrebată dacă neimplicarea lui Liviu Dragnea vine din cauza relațiilor pe care le are cu Statul Paralel, fostul ministru de Interne a declarat: „Eu pot admite că poate exista această explicație și m-am gândit. Am făcut efectiv tot ce mi-a stat în putință să lămuresc lucrurile, pentru că eu nu mai comunic cu Liviu Dragnea de foarte puțin timp. Eu am fost și am rămas în continuare lângă dânsul, chiar și în situația în care noi, deși eram implicați în acest proiect, nu comunicam, iar eu încercam să comunic, să aflu ce se întâmplă.

Știți ce îi reproșez? Față de mine putea să fie corect cinci minute și să-mi spună că nu mai poate continua”.

Întrebată de ce susține că a fost incorect, Dan a spus: „A fost o perioadă foarte lungă de timp în care refuza discuțiile despre proiectul politic. Lucrul acesta mă frustra, este evident. Eu pornisem la drum într-o echipă, eu trebuia să le spun oamenilor din partid de ce domnul Dragnea atunci când face TikTok-urile pentru bucătărie nu vorbește despre Mișcarea România Suverană, de ce nu le mai răspunde la telefon, de ce este pe grupul partidului și nu le dă „Bună ziua”.

„Nimeni nu este de neînlocuit”

De asemenea, moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel a întrebat-o pe Carmen Dan dacă a sesizat vreo teamă la Liviu Dragnea atunci când a discutat cu el.

„Nu, am simțit o siguranță în ceea mă privește. Cred că domnul Dragnea a considerat că în acest proiect politic, dacă lucrurile merg bine este meritul dânsului, dacă lucrurile merg prost este vina mea”.

„Eu m-am simțit folosită. Este motivul pentru care, în mod onest, de aceea îi rog pe colegii mei să înțeleagă că nu-i părăsesc înainte de un alt examen electoral. Pur și simplu mă retrag. Nimeni nu este de neînlocuit. Dacă domnul Dragnea își dorește implicare în acest partid, în condițiile în care cu Carmen Dan nu a dorit să facă echipă, domnul Dragnea poate sugera colegilor mei, în orice moment, un alt președinte cu care să meargă mai departe. Din păcate, din ce am aflat eu, domnul Dragnea le-a transmis colegilor mei să stea până în februarie așa, că atunci îi expiră dânsului interdicțiile.

Eu am evitat să le spun foarte multe lucruri colegilor mei și am considerat că, și în ceasul al 12-lea, trebuie să avem speranța că ceva se poate schimba și măcar vom primi niște explicații.

Domnul Dragnea a făcut câteva promisiuni, nu a respectat niciuna dintre aceste promisiuni”.

Se retrage Carmen Dan din politică?

Carmen Dan a fost întrebată, de asemenea, și cum a interpretat informațiile apărute în spațiul public referitoare la asocierea lui Liviu Dragnea cu Dănuț Ungureanu, mâna dreaptă a fostului șef al SRI, Florian Coldea: „Consider că un gest obligatoriu pe care trebuie să-l faci în astfel de situații, mai ales când vorbim despre astfel de acuzații atât de grave, este să ieși și să lămurești lucrurile. Singurul care poate lămuri lucrurile este domnul Dragnea”.

„Am așteptat ca dânsul (n.red Liviu Dragnea) să lămurească lucrurile și să știți că încă aștept. Eu i-am și sugerat în anumite discuții că este extrem de bine, din punctul meu de vedere, să lămurească această problemă. Dacă este ceva de asumat public, să-și asume”.

Întrebată dacă se retrage din politică, fostul ministru de Interne a susținut că nu știe dacă se retrage: „Nu am luat această decizie. Dacă voi avea posibilitatea să mai sprijin sau să mai fac ceva într-o zonă politică, dar acea politică pe care eu înțeleg că ar trebui să o facă un politician cu mult bun simț și cu respect față de oameni, probabil că voi rămâne, nu știu în ce formă, într-o zonă politică”.