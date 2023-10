Culise. Coaliția pune cruce planului de liste comune la alegerile din 2024. Motivele deciziei

Planul liderilor Coaliției pentru liste comune la unele alegeri din 2024 a murit la stadiul de proiect, după câteva săptămâni de testare a subiectului în spațiul public, dar și în urma unor calcule care nu favorizau nici PNL, nici PSD.

Partidele Coaliției pun punct subiectului privind liste comune la alegerile din 2024 destul de rapid, decizia fiind luată de câteva zile, susțin sursele „Adevărul”, cu toate că liderii din partea celor două formațiuni doar acum încep să sublinieze că fiecare merge separat.

PNL a demonstrat-o și la alegerile trecute, a demonstrat-o de fiecare dată când a fost nevoie, că are și capacitatea și motivarea necesară să intre în alegeri de unul singur și să-și îndeplinească obiectivele. În 2019, PNL a dat președintele României, a câștigat cu 64%, în 2020, alegerile locale au fost câștigate de PNL cu 34,5%. PSD a avut 30%. Prin acest scor am reușit să dobândim și să avem 1232 de primării, peste 14.000 de aleși locali, deci PNL are capacitatea și motivarea să meargă singur în alegeri”, a declarat Nicolae Ciucă, într-un interviu pentru DC News.

„Sigur că de la alegerile locale până la alegerile parlamentare am pierdut 10%, ceea ce nu se va mai întâmpla. Este o greșeală pe care trebuie să o recunoaștem, o asumare a conducerii partidului și a liderilor noștri locali. Eu sunt determinat ca astfel de greșeli să nu se mai repete. Trebuie să ne menținem coeziunea și determinarea astfel încât să intrăm în alegeri singuri, iar dacă există un proiect, trebuie să se analizeze și trebuie asumat.”, a explicat numărul doi în stat, care deține și șefia PNL.

Din partea PSD, purtătorul de mesaj a fost Sorin Grindeanu, prim-vicepreședinte al PSD, dar și ministru al Transporturilor. „În primul rând, eu nu susţin liste comune la europarlamentare. Eu nu văd în acest moment argumente să se întâmple acest lucru. Nu le văd. Şi am spus în coaliţie acest lucru. Nu m-am ascuns în coaliţie, cum fac alţii, care apoi sunt viteji la televizor. Nu cred că există argumente să uneşti pe liste comune PSD cu PNL, adică popularii europeni cu socialiştii”, a spus Sorin Grindeanu, într-un interviu dat pentru Prima TV.

Chestionat despre varianta parlamentarelor, Sorin Grindeanu a răspuns: „Nu ştiu. Cele mai importante alegeri sunt primele. Primele sunt europarlamentarele. Din punctul meu de vedere, PSD trebuie să meargă separat de PNL. Tragem linie şi ne facem strategia pentru locale, generale, prezidenţiale. Să vedem fiecare dintre noi…Cum facem liste comune? Credeţi că cei de la PNL sunt de acord cu un raport de 2 la 1? Ei au câştigat alegerile europarlamentare în 2019. Sunt singurele alegeri pe care PSD le-a pierdut de la înfiinţare. Au intrat foarte mulţi europarlamentari PNL - 10. Credeţi că s-ar mai regăsi? Nu”

Ce nu au spus liderii PSD și PNL

Două mari argumente au stat în spatele deciziei privind evitarea listelor. În primul rând, analizele ambelor partide, pe baza datelor din teren, au arătat că formula de liste comune ar fi obținut mai puțin procente procente față de varianta listelor separate. De altfel, asupra acestui lucru atrăseseră atenția și specialiștii consultați de „Adevărul”.

Iar al doilea mare motiv a fost nemulțumirea liderilor din teritoriu. Aceștia nu au fost deloc încântați de conlucrare în teritoriu cu cei pe care i-ai considerat adversați mulți ani. În PNL nemulțumiri erau mai ales în Ardeal, unde o apropiere de PSD era văzută ca teren prielnic pentru USR și AUR.

Nici liderii PSD din teritoriu nu erau prea încântați, mai ales prin zona de sud, unde social-democrații se așteaptă să-i spulbere pe liberali și nu se tem nici de formațiunile din Opoziție. Potrivit informațiilor „Adevărul”, organizații PSD din sud, cum ar fi Oltul, Doljul și Teleormanul se așteaptă să ia peste 50%.

Primul test va fi reprezentat de europarlamentare, dat fiind că atât Guvernul Ciucă, dar și Executivul Ciolacu, au evitat alegerile locale parțiale.