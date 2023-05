Culise. Ce au decis liderii PNL la ședința de la Vila Lac

Liderii PNL s-au reunit luni seară la Vila Lac, unde au decis un mandat larg de negociere pentru președintele de partid, Nicolae Ciucă, astfel că protocolul agreat între liberali și social-democraț poate fi flexibilizat. În cadrul discuțiilor, un nume vehiculat pentru Ministerul Finanțelor, care ar trebui să revină PNL, este consilierul prezidențial Cosmin Marinescu.

În cadrul discuțiilor purtate luni seară la Vila Lac, liderii din filialele județene și din conducerea centrală a partidului au convenit asupra flexibilizării protocolului, șeful PNL, Nicolae Ciucă, având un mandat larg de negociere cu șeful PSD Marcel Ciolacu pentru stabilirea portofoliilor din viitorul guvern condus de șeful PSD.

Un mandat larg de negociere presupune inclusiv schimbarea înțelegerii de până acum dintre cele două partide asupra portofoliilor.

În ceea ce privește schimbarea miniștrilor, un nume vehiculat de liberali pentru conducerea Ministerului de Finanțe este cel al consilierului prezidențial Cosmin Marinescu, în partid fiind dorit un ministru cu carnet de membru.

De asemenea, potrivit unor surse politice, premierul Nicolae Ciucă este hotărât ca pe 26 mai să îşi depună mandatul, pentru a se face rocada guvernamentală. În același timp, liderul PNL nu vrea să preia Ministerul Apărării în noul Executiv condus de Marcel Ciolacu, dar ia în calcul varianta funcţiei de vicepremier.

Aceleași surse au mai explicat că discuția care îl privește pe actualul premier mai constă în preluarea ministerului de Interne, alături de funcția de vicepremier, urmând ca actualul ministru, Lucian Bode, să nu se mai regăsească pe lista de miniștri PNL.

Ce le-a transmis premierul liberalilor

Nicolae Ciucă le-a transmis liderilor de filiale că rocada guvernamentală este o responsabilitate față de țară, cerându-le liberalilor să se comporte ca o echipă, potrivit surselor „Adevărul”.

„Vă invit să schimbăm un pic perspectiva asupra acestui proces denumit rotativa guvernamentală. Să ne gândim în primul rând la public, la cetățenii României și la așteptările lor și de abia în al doilea rând la beneficiile noastre ca partid.

Îmi asum orice greșeală pe timpul guvernării. Dar nu îmi voi asuma niciodată că nu am guvernat bine. Am reușit o guvernare stabilă timp de un an și jumătate, am evitat criza și am recâștigat credibilitatea în fața partenerilor externi”, ar fi spus Nicolae Ciucă în ședința liberalilor de la Vila Lac.

Ciucă, între conducerea senatului și scaunul de vicepremier

Mai mulți lideri din PNL s-au exprimat pentru prezența lui Nicolae Ciucă pe funcția de vicepremier, eventual și deținător al unui portofoliu, în Guvernul Ciolacu, nu pentru funcția de președinte al Senatului, adică a doua funcție în stat, care este mai mult simbolică, spre deosebire de cea din Executiv.

Adrian Veștea (președinte PNL Brașov), liberal care deține funcțiile de președinte al Ligii Aleșilor Locali din PNL și președinte al Uniunii Consiliilor Județene din România, susține că în opinia sa cea mai bună opțiune pentru Nicolae Ciucă e cea de vicepremier. „Mult mai bine ar fi să fie vicepremier. Ar fi o poziție în care ar exista mai mult echilibru în Guvern“, a precizat șeful UNCJR pentru „Adevărul“.