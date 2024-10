Cu ce se ocupă Petre Roman la 78 de ani. Fiica sa este uimită: „Nu știu dacă l-ați văzut cum arată, dar este spectaculos tata”

Fostul premier Petre Roman își continuă activitatea profesională și la vârsta de 78 de ani. Oana Roman a spus despre tatăl său că este „între un du-te-vino mereu”, participând la foarte multe evenimente.

Petre Roman a ajuns la vârsta de 78 de ani și chiar dacă se bucură de o pensie frumoasă, acesta mai are o sursă suplimentară de venit pentru că nu s-a retras complet din activitate. Oana Roman, fiica sa, a precizat într-un interviu pentru Viva! că tatăl său muncește în continuare și că surprinde cu forma fizică pe care o afișează.

„Ne întâlnim destul de des. Cât de des poate și el, cât de des pot și eu, dar ne mai vedem. A mai fost pe la noi, vorbim des. Tot pleacă, tot vine, el pleacă pe la conferințe mereu. Pleacă la cursurile pe care trebuie să le țină. Este așa între un dute-vino mereu, dar e foarte bine că are activitate și că e super forță. Nu știu dacă l-ați văzut cum arată, dar este spectaculos tata”, a precizat Oana Roman pentru sursa citată.

Petre Roman nu s-a retras complet din activitate. Acesta predă unele cursuri pentru care este remunerat. În urmă cu doi ani, el spunea că predă la Universitatea Swiss UMEF din Geneva, o instituție privată. Tot atunci, a recunoscut că primește lunar de la statul român o pensie de 10.000 de lei, sumă care probabil a crescut recent, datorită recalculării pensiilor.

„Eu și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus. Sunt profesor și țin niște cursuri pentru care sunt bine plătit, sunt și președinte, și profesor la o universitate din Geneva pentru care de asemenea sunt bine plătit și am și pensia mea. Am pensia mea și pensia specială care a fost restabilită acum trei luni. În cazul meu, fiind vorba de mai multe mandate, cinci mandate, am pensia 10.000 de lei”, preciza Petre Roman la Antena 3, în urmă cu doi ani.