CTP trage un semnal de alarmă. România are nevoie de o armată adevărată, nu de „oastea lui Ciucă”

Cristian Tudor Popescu a declarat, miercuri, că România are nevoie de o armată puternică și a comparat situația țării noastre cu cea a Israelului, avertizând asupra amenințărilor venite din partea Rusiei.

"Israel are 9 milioane și ceva de locuitori, adică jumătate din populația României, pe o suprafață de cam 4 județe de-ale noastre. Și are una dintre cele mai puternice armate ale lumii (...) România are și ea în coastă un Iran. Mai mare și la fel de agresiv – Rusia. Plus părtașii ei, Ungaria și Austria", a scris Cristian Tudor Popescu pe pagina sa de Facebook.

Acesta a notat că "noul președinte al României ar trebui să-și propună ca prioritate zero întemeierea unei armate române adevărate, ca resursă umană și armament. Nu ca oastea lui Ciucă."

"La fel de greșită cum e atitudinea țiriacă „N-avem nevoie de NATO” mi se pare autoliniștirea „Lasă, că ne apără NATO”. Armatele Occidentului te ajută dacă ești în stare să te ajuți și singur", a susținut jurnalistul.

În ceea ce îl privește pe Mircea Geoană, acesta a declarat că el nu crede că o președinție a fostului secretar adjunct al NATO, ar însemna automat o garanție de securitate pentru România.

"Unii ar putea să creadă că un Mircea Geoană președinte, după ce a fost secretar general-adjunct al NATO, înseamnă o garanție de securitate pentru România. Subsemnatul, nu.

Legăturile cu oameni ai Kremlinului pe care iese la iveală că le are un apropiat al său, liberalul Rareș Mănescu, nu mă miră. E un prilej să îmi amintesc câte unele", a mai scris jurnalistul pe pagina sa de Facebook.