Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului Bolojan, a fost trimisă în judecată miercuri, 21 octombrie, de DNA, pentru complicitate la folosirea influenței, în dosarul afaceristului Fănel Bogos.

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Potrivit unui comunicat DNA, au fost trimiși în judecată:

Mihai Barbu, fost președinte al PNL Vaslui, acuzat că și-ar fi folosit influența pentru a obține foloase necuvenite pentru sine sau pentru altcineva

Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, acuzată de complicitate la folosirea influenței pentru obținerea unor foloase necuvenite

Fănel Bogos, administrator în fapt al unei firme din domeniul avicol, aflat sub control judiciar într-un alt dosar, acuzat că ar fi determinat folosirea influenței pentru obținerea unor foloase necuvenite.

DNA precizează că Bogos administrează mai multe ferme avicole din județul Vaslui, unde ar fi fost încălcate în mod repetat normele sanitar-veterinare, favorizând apariția unor boli în rândul păsărilor.

În septembrie 2024, într-una dintre ferme ar fi fost confirmat un focar de salmoneloză. Fănel Bogos ar fi solicitat despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei pentru pierderile provocate de contaminarea păsărilor, deși societatea nu ar fi fost responsabilă pentru apariția focarului.

Din cauza neregulilor constatate, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui ar fi monitorizat strict eliminarea celor aproximativ 226.000 de păsări afectate și ar fi refuzat aprobarea despăgubirilor.

Potrivit anchetatorilor, după ce a fost refuzată plata, Bogos ar fi apelat la persoane influente pentru a obține schimbarea din funcție a directorului executiv al DSVSA Vaslui.

În perioada februarie-noiembrie 2025, afaceristul l-ar fi determinat pe Barbu Mihai să-și folosească influența sa politică pentru a facilita întâlniri între acesta și oficiali ai statului, conducerea ANSVSA și diferiți politicieni.

De asemenea, Barbu ar fi făcut presiuni asupra directorului ANSVSA pentru demiterea șefului DSVSA Vaslui. Totodată, i-ar fi promis lui Bogos că va încerca să determine anularea măsurilor luate împotriva fermelor sale sau, dacă acest lucru nu era posibil, să obțină demiterea directorului.

În acest demers, în perioada 3–4 noiembrie 2025, Barbu ar fi fost sprijinit de Cristina Trăilă, care ocupa atunci funcția de secretar general adjunct al Guvernului.

În același dosar a fost menționat și numele lui Ilie Bolojan, fost prim-ministru.

În septembrie 2025, Bogos s-a întâlnit cu Ilie Bolojan la Palatul Victoria, după ce ar fi fost ajutat de Barbu să obțină audiența. Bolojan a confirmat întâlnirea, dar a declarat că nu a văzut niciun motiv pentru a o refuza și a negat că ar fi discutat despre bani cu omul de afaceri.

Procurorii au pus sechestru pe anumite sume de bani aparținând lui Mihai Barbu. Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București pe 21 octombrie 2026, iar ancheta continuă în privința celorlalte fapte și persoane vizate.

Cristina Trăilă susținea că a adus martori și documente în apărarea sa

Fostul secretar general adjunct al Guvernului a ajuns pentru prima dată la DNA Iași pe 25 august. Ulterior, pe 16 septembrie, s-a prezentat din nou, la propria solicitare, pentru a fi audiată.

Atunci, Cristina Trăilă a afirmat că a dorit să clarifice neconcordanțele pe care le considera existente în probele din dosar și a respins acuzațiile care i se aduc.

La ieșirea de la DNA Iași, aceasta a declarat că audierea sa a durat cinci ore și că patru martori propuși de ea au confirmat cele relatate în fața anchetatorilor.

„Eu am dat o declarație care a durat cinci ore, au mai fost încă patru declarații de martor, martori aduși de mine, care au confirmat tot ceea ce am spus eu, documentele depuse în cauză. Cred că dacă lucrurile acestea nu sunt suficiente în aflarea adevărului, atunci vom vedea”, a declarat Cristina Trăilă.

La sfârșitul lunii august, DNA a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale față de aceasta, care ocupa la acel moment funcția de secretar general adjunct al Guvernului. După deschiderea anchetei, Cristina Trăilă și-a anunțat demisia din funcție.