Cristian Pîrvulescu: Actuala coaliție nu va mai funcționa după alegerile din decembrie ANALIZĂ

Într-un interviu pentru „Adevărul”, politologul Cristian Pîrvulescu a analizat șansele de rupere ale coaliției PSD-PNL în contextul declarațiilor mai mult sau mai puțin belicioase din ultimele zile.

Potrivit unei declarații a liderului PNL Nicolae Ciucă din 7 octombrie 2024, coaliția cu PSD se oprește, dar vor rămâne la guvernare „doar pentru a împiedica escaladarea completă a abuzurilor pe care le pot realiza pentru a câștiga alegerile”.

În opinia lui Cristian Pîrvulescu, actuala coaliție „nu va mai funcționa după alegerile din decembrie. Va exista o coaliție doar în măsura în care PSD va avea nevoie de un partener de coaliție. Nu cred că cei de la PNL vor ieși de la guvernare până în decembrie. Lucrurile au devenit din ce în ce mai clare. PSD și-a întărit poziția, devine un partid predominant. Vom asista la o schimbare a raportului dintre partide. Pentru că în 2020 cele două partide erau relativ apropiate. În momentul de față, din cauza gravelor probleme de strategie și comunicare pe care le-a avut, PNL se află în situația de a deveni un partid minor în interiorul coaliției și în România. Aveam înainte un sistem cu două partide dominante care își împărțeau puterea. Raportul dintre PSD și PNL a rămas același, în sensul că PNL a păstrat un număr suficient de primari, dar a pierdut în fața PSD mai multe consilii județene”.

Decan al Facultății de Științe Politice de la SNSPA, Cristian Pîrvulescu vede un viitor foarte delicat pentru PNL în cazul în care Nicolae Ciucă nu va reuși să intre în turul doi al alegerilor prezidențiale din această toamnă.

”Dacă nu va avea un candidat în turul doi și dacă nu se va întâmpla un miracol, iar miracolul nu se va datora ruperii coaliției, PNL va deveni un partid ce va pierde enorm de multe voturi la alegerile parlamentare. Și în condițiile acestea coaliția nu mai are cum să funcționeze. Pentru că eu estimez că liderii partidelor care intră în turul doi la prezidențiale vor fi premianții. Cetățenii au tendința de a merge cu un învingător. Și când au pus alegerile parlamentare între cele două tururi de la prezidențiale, cei de la PSD au avut această idee de a profita de faptul că vor intra în al doilea tur”, a declarat Cristian Pîrvulescu pentru ”Adevărul”.

Cunoscutul politolog este de părere că pe de altă parte, ”pentru PNL o perioadă de opoziție ar fi o perioadă în care ar putea să se reconstruiască și să se întărească, cu atât mai mult cu cât anul viitor va fi unul dificil din punct de vedere economic”.

”Pe 1 decembrie, partidul challenger al PSD va fi puternic premiat de electorat”

Preşedintele USR, Elena Lasconi, a cerut liberalilor să semneze alături de USR moțiunea de cenzură. Cristian Pîrvulescu a analizat și evoluția relației USR-PNL până la finalul alegerilor.

”Relația USR-PNL nu are cum să evolueze spectaculos. Doamna Lasconi a făcut pur și simplu un gest de campanie, altfel el nu are niciun fel de rațiune. Cum să răstorni un guvern care în două luni oricum va fi schimbat? Nu are vreo logică. Pur și simplu doamna Lasconi vrea să demonstreze că cei de la PNL sunt nesinceri pentru a le prelua o parte dintre votanți. Nu întrevăd niciun fel de cordialitate între USR și PNL în lunile următoare, poate doar când vor fi în opoziție. Dacă doamna Lasconi va reuși să intre în turul doi, atunci lucrurile se vor schimba. Pe 1 decembrie, partidul challenger al PSD va fi puternic premiat de electorat. Dacă va fi PNL, își va păstra poziția. Dacă va fi USR, vom vedea o rocadă între USR și PNL. Iar USR vrea clar asta”, mai precizează Cristian Pîrvulescu.