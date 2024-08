Crin Antonescu recomandă înlocuirea lui Ciucă la prezidențiale. „Marea primejdie care pândește PNL-ul este cea a ridicolului”

Crin Antonescu a atacat dur, într-un interviu la Digi24, actuala conducere a partidului. Fostul președinte al PNL a criticat campania partidului pentru prezidențiale, centrată pe cartea lui Nicolae Ciucă, sugerând că se poate găsi un alt candidat, performant.

„Am urmărit ce s-a întâmplat cu partidul în ultima perioadă. (...) Am făcut apel la răbdare. Am apărat speranțele în legătură cu evoluția partidului (...). Trebuie să spun că situația mi se pare la limită. Am avut acest sentiment la alegerile europarlamentare, când PNL a reușit din punct de vedere tactic un singur lucru, să-și mascheze scorul politic prin comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare, lista comună cu PSD. Dar într-o campanie de o lună de zile nu ne-a spus absolut nimic de conținut despre ceea ce urmează să facă sau nu în PE”, a declarat Antonescu.

Motivul pentru care fostul președinte al partidului consideră că „situația e la limită în acest moment” are legătură cu faptul că „atunci s-a mascat un scor”:

„Trăim, la nivelul conducerii PNL, într-o formă de mediocritate și chiar impostură, inclusiv a candidatului la prezidențiale (...). Avem în continuare un candidat la președinție și nu ne zice mai nimic, deși e om cumsecade, de Ciucă vorbesc, nu a fost hotărât de partid în mod oficial într-un anumit moment, cântărind niște lucruri, eventual alte posibile candidaturi”, a mai spus Crin Antonescu la Digi24.

„Ridicolul vine și din această campanie cu cartea”

Referitor la modul în care Nicolae Ciucă a fost ales să candideze pentru președinție, fostul lider PNL a spus că „există un grup de 3-4 oameni - domnul Rareș Bogdan, domnul Motreanu, domnul Lucian Bode, care iau decizii împreună cu domnul Ciucă. Eu nu le cenzurez dreptul de a lua decizii. Eu vorbesc ca alegător de rezultatele acestor decizii”.

„Marea primejdie care pândește PNL-ul este cea a ridicolului, cum un comunicator principal, un «frontman» ca Rareș Bogdan practică chiar forme de șarlatanie în comunicarea publică. (...) Ridicolul vine și din această campanie cu cartea. Numai niște semidocți puteau să gândească o campanie centrată pe performanțele literare ale domnului Ciucă”, mai susține Crin Antonescu.

Alternative la candidatura lui Ciucă: Ilie Bolojan și Eduard Hellvig

Fostul lider PNL mai spune că partidul trebuie să se hotărască „dacă se resemnează cu rolul de mamă-purtătoare a progeniturii politice a domnului Iohannis, sarcină cu puține șanse să fie dusă la bun sfârșit, sau își caută și își afirmă identitatea post-prezidențială”.

Referitor la un posibil înlocuitor al lui Ciucă la candidatura pentru președinția României, Antonescu a afirmat că PNL are cel puțin doi candidați „care se văd de la distanță”: Ilie Bolojan și Eduard Hellvig.