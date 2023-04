Ciucă: „UDMR reprezintă un pol de stabilitate și profesionalism”. Ce bilanț al guvernării a făcut premierul

Premierul României a avut doar cuvinte de laudă la adresa celor din UDMR, cu ocazia Congresului Uniunii, subliniind faptul că împreună cu partidul lui Kelemen Hunor și PSD au reușit să facă față crizelor multiple, dar să fie și o guvernare performantă.

„Ca să fac o glumă, la dumneavoastră lucrurile sunt aranjate. Sunteți al treilea președinte. Nu aveți probleme cu rotativa”, a declarat Nicolae ciucă, la începutul discursului său.

„Și eu vreau să subliniez: UDMR a reprezentat și reprezintă un pol de stabilitate și profesionalism. Nu o să nominalizez niciun ministru, că toți sunt la fel de buni. Vreau să mulțumesc tuturor miniștrilor, inclusiv de la UDMR, cum au înțeles să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu”, a completat premierul

Asigurarea stabilității și reformele

„Înainte să fi avut tangență cu politica am auzit de multe ori că la nivelul UDMR sunt lideri care sunt profesioniști, serioși. Acum, după această perioadă de un an și jumătate, pot să confirm. Lucrăm cu oameni profesioniști, care știu ce au de făcut și care indiferent de opiniile pe o speță sau alta, am găsit echilibru”, a punctat Nicolae Ciucă.

Premierul a vorbit și despre schimbarea premierilor. „Când se va produce rocada la nivelul guvernului e nevoie de asigurarea continuității, de a face același efort comun pentru a convinge cetățenii că ceea ce face e o asumare, ca să putem asigura îndeplinirea obiectivelor”, a declarat liderul PNL.

„Cu certitudine, obiectivul nostru principal de la preluarea guvernării a fost că vom îndeplini țintele și jaloanele și facem reformele (...) Ele vin cu o parte care asigură îndeplinirea acelor obiective asumate (...) Datoria noastră e să ne asumăm și aceste reforme, Unele sunt mai dificile, altele mai ușor de aplicat. Trebuie să vorbim mai mult cu oamenii, să le explicăm, să nu trezim suspiciuni pentru care apar o serie întreagă de discuții și comentarii”, a mai punctat premierul

Realizări și pericolul extremismului

Nicolae Ciucă a trecut în revistă mai multe „realizări” ale Guvenrului: cel mai mare nivel de absorbție de fonduri europene, stabilitatea politică, investitorii străini au văzut cadrul de oportunități și au venit spre România, ceea ce ar fi dus la „cea mai mare sumă de investiții străine” din România, din ultimii ani.

Liderul de la Palatul Victoria a vorbit și provocări din prezent, cum ar fi radicalismul poltiic.„Să evităm alunecarea spre retorica radicală”, a mai punctat Nicolae Ciucă, subliniind că asemenea voci ajung să fie din ce în ce mai auzite nu doar în România, ci la nivelul Uniunii Europene.

„Să vorbim oamenilor de pericolul extrmismului, a radicalismului. Să facem de așa natură ca extremismul să nu se dezvolte. Va fi foarte greu după aceea să controlăm acest fenoment”, a mai completat liderul de la Palatul Victoria.

Dorință pentru guvernare în trei după 2024

Să asigurăm următoarea perioadă de guvernare până în 2028 și să găsim o continuare și după alegerile din 2024.

„Prezența celor trei partide într-o Coaliție nu face decât să ne determine să strângem rândurile, ca împreună să facem față tuturor acestor provocări. privind nu departe de granița României (...) să facem față și amenințărilor. Final, vă doresc ca lucrările Congresului să se desfășoare cum vă doriți și să aveți la final o concluzie care să vă determine să scoateți în evidență eficiența și liniile de poltiică pentru viitor”