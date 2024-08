Liderul PNL, Nicolae Ciucă, susține că nu are încredere în Marcel Ciolacu, liderul PSD, deși cele două partide formează actuala coaliţie de guvernare. Ciucă îl acuză pe liderul social-democraților că „a luat Guvernul pe persoană fizică”, pentru că a omis să-l invite evenimentele publice în calitate de partener de guvernare.

„Voi veni la dezbateri cu Marcel Ciolacu cu cea mai mare plăcere. S-a întâmplat ca Marcel Ciolacu să-mi urmeze în funcția de premier. Poate că îmi va da mie pe cea de președinte. Ezit să am încredere în Ciolacu; nu avem o relație de prietenie. Prietenia înseamnă să faci în momente dificile ceea ce ai face pentru tine și familia ta. Nu am ajuns cu Ciolacu la acest nivel… A fost o mișcare politică, dar din toate punctele de vedere există onestitate, respect și asigurarea parcursului liniei pe care am asigurat-o împreună”, a declarat Nicolae Ciucă la emisiunea „În opoziţie”, realizată de Gândul.

Întrebat de ce nu se rupe Coaliția, Ciucă a vorbit despre „responsabilitate și stabilitate”.

„Pentru că există o responsabilitate. (...) Am fost obligaţi să facem această coaliţie cu PSD pentru că propriul nostru partener de dreapta nu a făcut nimic altceva decât să depună o moţiune de cenzură împotriva propriului guvern, USR, sigur că da. Mi-aş fi dorit să avem un guvern de dreapta”, a explicat președintele PNL.

Ciucă: S-a luat Guvernul pe persoană fizică şi pe un singur partid

Liderul PNL l-a acuzat pe Ciolacu că a luat „Guvernul pe persoană fizică”, întrucât nu a fost invitat la evenimentele publice în calitate de partener de guvernare.

„De un an de zile, activităţile Guvernului şi tot ce a însemnat moment important în activitatea guvernamentală, nu am fost prezent pentru că nu am fost invitat. Asta spune că s-a luat Guvernul pe persoană fizică şi pe un singur partid, fără să ţină cont de faptul că suntem într-o coaliţie. Eu am fost atât de onest şi atât de onest în relaţia internă, încât nu am făcut nimic fără să participe şi liderii partidelor de coaliţie, pentru că i-am invitat pe toţi. (...) Nu este guvernul niciunuia dintre noi, este guvernul ţării. Este un guvern de coaliţie”, a subliniat Ciucă, în emisiunea de la „Gândul”.