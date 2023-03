Ciucă: România, profund angajată în promovarea şi implementarea politicii privind egalitatea de gen

Premierul a afirmat, la Gala „Women in Economy”, că egalitatea de gen şi drepturile femeilor trebuie să rămână un obiectiv prioritar pe agenda politică naţională şi europeană, asigurând că România este profund angajată în promovarea și implementarea politicii europene.

„În numele Guvernului României, îmi revine onoarea de a vă adresa felicitările, dar și mulțumirile noastre pentru aportul dumneavoastră substanțial la tot ceea ce a devenit societatea românească în ultimii ani: o societate tot mai incluzivă, mai coezivă, deschisă către inovare și progres, și nu în ultimul rând cu un respect crescut față de egalitatea de gen. Vă mulțumesc totodată, stimate doamne, pentru implicarea susținută în economia României și în educația copiilor noștri, dar și pentru valorificarea oportunităților oferite de politicile și fondurile europene de care România a beneficiat în ultimii ani”, a transmis premierul la Gala „Women in Economy”.

Totodată, șeful Guvernului a subliniat faptul că „România este profund angajată în promovarea și implementarea politicii europene privind egalitatea de șanse, a Agendei Europene privind femeile, pacea și securitatea, precum și a Convenției ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor”, arătând totodată că „Europa a traversat în ultimii ani provocări fără precedent, care întăresc mai mult decât oricând nevoia de unitate și solidaritate la nivel european și de abordare orizontală a problematicii egalității de șanse”.

„De altfel toate crizele curente (criza energetică, creșterea prețurilor, războiul din Ucraina etc) implică aspecte de gen, care afectează cu precădere femeile, ceea ce dovedește că egalitatea de gen și drepturile femeilor trebuie să rămână un obiectiv prioritar pe agenda politică națională și europeană. Zeci de mii de femei au fost sprijinite până în prezent prin schemele de granturi finanțate din fonduri europene aferentei perioadei de programare 2014-2020, așa încât numărul femeilor antreprenor a crescut cu peste 100.000 din anul 2014 până în prezent, ceea ce ne încurajează să credem în acest potențial uriaș, să încurajăm valorificarea capitalului uman feminin la toate nivelurile și în toate domeniile de activitate”, a mai transmis premierul.

Nicolae Ciucă a susținut și că, „pentru perioada 2021-2027, România a urmărit valorificarea tuturor oportunităților atât prin crearea cadrului strategic național în domeniul egalității de șanse și violenței domestice, cât și prin intervențiile dedicate la nivelul programelor finanțate din fonduri europene”.

„Prin Politica de Coeziune și prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dedicăm peste 9 miliarde de euro mediului de afaceri pentru investiții în activități care favorizează creșterea economică și crearea de locuri de muncă durabile, din care peste 100 de milioane euro sunt țintite direct pentru sprijinul femeilor în sfera antreprenoriatului, în domeniul educației sau a incluziunii sociale. Aceste intervenții vor conduce la creșterea participării femeilor pe piața muncii, cât și creșterea competențelor și valorificarea potențialului acestora în domenii economice prioritare”, a mai susținut premierul României.

În același timp, premierul a dat asigurări privind continuarea deschiderii Guvernului spre dialog.

„Pentru că tot ceea ce am discutat și angajamentele pe care ni le-am asumat, am dorit să nu rămână doar scheme pe hârtie și planuri pe care să le facem public în urma acestor întâlniri, ci ne-am dorit foarte mult să se pună și în practică. Sper ca în continuare, pe diverse subiecte, așa cum am stabilit și la ultima noastră întâlnire, să continuăm să instrumentalizăm toate aceste obiective și proiecte comune, astfel încât Guvernul României împreună cu mediul asociativ, împreună cu entuziasmul doamnelor să poată într-adevăr să ducă la bun sfârșit ceea ce ne-am asumat”, a mai transmis Nicolae Ciucă.