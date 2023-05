Ciucă pune presiune pe Budăi să urgenteze reformele și să se vadă cu sindicatele. Noua lege a salarizării, o prioritate SURSE

Premierul României, Nicolae Ciucă, i-a cerut duminică ministrului Muncii să se vadă de urgență cu sindicatele pentru a discuta de noua lege a salarizării, susțin surse liberale. De asemenea, liderul PNL vrea și urgentarea rezolvării reformelor restante.

Sursel liberale au precizat că Nicolae Ciucă a fost duminică la guvern și i-a cerut lui Marius Budăi să se vadă de urgența cu sindicaliștii, luni, pentru ca legea salarizarii să fie gata mai repede și profesorii să primească salariile mărite înainte de 15 iulie.

De altfel, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a anunţat că, începând de luni, ministrul Muncii, Marius Budăi va începe în mod accelerat dialogul cu reprezentanţii sindicatelor, mai întâi cu cei din Educaţie, apoi cu sistemul sanitar, transporturi.

„Din dispoziţia domnului prim-ministru Nicolae Ciucă, începând de mâine, ministrul Muncii, Marius Budăi, începe deja dialogul cu reprezentanţii sindicatelor. Desigur, începând cu cei din Educaţie, dar nu numai, pentru noile grile ale viitoarei legi a salarizării. Am anunţat deja zilele trecute accelerarea calendarului, devansare sa pentru data de 15 iulie. Era fixat ca termen în PNRR pentru sfârşitul acestui an, în decembrie, dar iată că 15 iulie este termenul asumat la nivelul Guvernului pentru a avea noile grile ale salarizării personalului din sistemul bugetar”, a precizat Cărbunaru.

Data de 15 iulie ar fi termenul până la care experţii Băncii Mondiale sunt aşteptaţi să-şi prezinte analizele privind cum ar trebui să arate noile grile ale salarizării din sistemul public.

De altfel, de la Budăi sunt așteptate mai multe restanțe. Una din acestea e reprezentată de amendamentele la reforma pensiilor speciale, în condițiile în care la comisiile de specialitate din Camera Deputaților acestea ar fi trebuit să ajungă de joi, însă nu au mai ajuns, după cum au declarat surse atât din Comisia de buget-finanțe, cât și de la Comisia de muncă. Ambele comisii sunt raportoare, adică ele vor șlefui proiectul de lege, pentru a putea apoi să fie înaintat plenului.

Ministrul Muncii nu a început consultările în Coaliție nici pe tema pensiilor publice, acestea fiind la rândul lor o reforma din PNRR, care ar fi trebuit să fie gata la 31 martie.

Prime pentru personalul din educație

Guvernul Ciucă a deblocat în ultima săptămânp 1,2 miliarde de lei pentru personalul din învățământ. Peste 700 de milioane de lei sunt prime pe care le vor primi atât personalul didactic, cât și cel nedidactic. De asemeneam 300 de milioane de lei sunt alocate alocate pentru majorarea veniturilor personalului nedidactic, stabilite prin anexa 8 din Legea salarizării, adoptată de Guvern vineri.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a anunțat că ordonanța pentru creșterea veniturilor profesorilor este gata și va fi pusă în transparență decizională.

„Practic, toţi angajaţii din sistemul de învăţământ, care vor primi în mod diferenţiat - mă voi referi aici la ceea ce se va aloca personalului didactic şi didactic auxiliar, respectiv personalului nedidactic - următoarele sume: cei 2.500 de lei, care reprezintă măsuri de susţinere, fie sub formă de primă de carieră didactică, fie sub formă de primă de compensare salarială, care va asigura un regim tranzitoriu până la adoptarea noii grile de salarizare, acoperirea parţială a costurilor generate de rata inflaţiei şi tranziţia spre noua grilă de salarizare; pentru personalul didactic şi didactic auxiliar şi alte sume, în total, 1.000 de lei pentru personalul nedidactic, care vor primi aceşti aceşti bani în iunie şi în septembrie, în timp ce personalul didactic şi didactic auxiliar va primi 1.000 de lei în luna iunie şi, practic, în săptămânile care urmează şi 1.500 de lei în luna octombrie, aşa cum am anunţat", a susţinut Cărbunaru.