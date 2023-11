Ciucă: Nu trebuie să ne fie frică de cineva din afara partidului. Trebuie să ne fie frică doar de noi

Fostul premier Nicolae Ciucă a transmis, cu ocazia deschiderii Școlii Memoriale „Gheorghe I. Brătianu”, că PNL, cu încredere și comunicare, nu au cum să piardă, în contextul alegerilor de anul viitor. Totodată, șeful PNL a subliniat că partidul pe care îl conduce „înțelege foarte bine” ce înseamnă să asigure condițiile de viață pentru oameni, amintind de discuțiile recente venite din partea social-democraților, care au acuzat o împotrivire față de majorarea pensiilor.

„Prin noi înșine nu este doar sintagma adusă în 1905 de către Vintilă Brătianu și reflectată foarte bine în Constituția din 1923, un slogan politic. Este un îndemn pentru toți cei care vor să pună umărul la dezvoltarea României. Cum a fost și atunci pentru că s-a regăsit în tot ceea ce a însemnat dezvoltarea țării în perioada interbelică, tot la fel, astăzi, prin noi înșine, mai uniți și mai solidari, fiecare român poate să își aducă contribuția la ceea ce înseamnă dezvoltarea României. Trebuie să avem această ambiție. Noi să dezvoltăm România”, a susținut șeful PNL, Nicolae Ciucă, în cadrul deschiderii Școlii Memoriale „Gheorghe I. Brătianu”, Ediția a XIV-a.

„V-am auzit vorbind de anul 2024. Intrați cu acea încredere, determinare și deschidere față de cetățeni și o să câștigăm alegerile. Cu încrederea în noi înșine, cu tot ceea ce ține de partea aceasta de dialog, de coordonare, de comunicare. Nu avem cum să pierdem. De complementaritate între TNL și seniorii PNL și o să vedeți că o să reușim să generăm acea energie pe care știu și sunt convins că o aveți, astfel încât să putem să intrăm fără niciun fel de temere. Nu trebuie să ne fie frică de cineva anume din afara partidului. Trebuie să ne fie frică doar de noi, să nu care cumva să ne demobilizăm, să nu cumva să nu înțelegem care este cu adevărat sensul politicilor PNL”, a mai adăugat leful liberalilor.

Șeful PNL a amintit și de curentele extremiste, subliniind însă că pericolul este reprezentat de intrarea liberalilor într-o atitudine defensivă și că politica se face prin dialogul direct cu oamenii.

„Nu putem să ignorăm că există, de fapt, au existat și vor exista totdeauna și curente populiste și curente extremiste. Ele există și, din nou, nu trebuie să le ignorăm, dar nu de ele trebuie să ne fie teamă. Trebuie să ne fie teamă de ce nu facem noi. Trebuie să ne fie teamă de intrarea noastră într-o temere, într-o defensivă și, uneori, într-o anumită blazare. Am spus și repet, PNL nu este un partid caracterizat de blazare, este un partid cu blazon, cu blazon istoric. Asta trebuie să ținem minte și pe asta trebuie să ne bazăm. Convingerea noastră, entuziasmul nostru, modul nostru real de a face politică, iar politica o facem pentru oameni, politica o facem prin dialog deschis cu oamenii de unde aflăm ce așteaptă oamenii de la noi. Politica o facem mergând din poartă-n poartă, din ușă-n ușă. Politica o facem când le prezentăm oamenilor ceea ce am făcut și am făcut bine, dar și atunci când avem puterea să recunoaștem ce nu am făcut”, a mai spus fostul premier.

Totodată, Nicolae Ciucă a susținut: „trebuie să le spunem tuturor ce a însemnat guvernarea liberală. S-a vorbit de subiectul care ține prima pagina în aceste zile. Subiectul pensiilor. Da, într-adevăr, în ultimii 3 ani de zile, PNL a crescut valoarea punctului de pensie de 3 ori. Efectiv, ultimele două dăți de către Guvernul pe care l-am condus. Am crescut valoarea punctului de pensie de la 1265 de lei cu 40%, până la valoarea de astăzi de 1785 de lei. Da, PNL își dorește și fac tot ceea ce îi stă în putință pentru creșterea pensiilor a milioane de români, pentru eliminarea inechităților și disparităților din vechea lege a pensiilor și vom face acest lucru”, a mai afirmat șeful liberalilor.

În același timp, președintele de partid a subliniat că „PNL a înțeles și înțelege foarte bine ce înseamnă să asigurăm condițiile de viață pentru oameni, condițiile de muncă și ce înseamnă să dezvoltăm România, ce înseamnă să pornim tot ceea ce înseamnă acele motoare prin care să continuăm să investim, să continuăm”, afirmând că <<PNL este singurul partid care are în interiorul denumirii partidului sintagma "național">>

„Haideți să arătăm că ne pasă de națiune. Haideți să arătăm că nu vorbim de 148 de ani de istorie pentru că ne place această perioadă lungă de existență și spunem tuturor că PNL este partidul cu cea mai mare identitate istorică din Europa de astăzi. Și trebuie să punem cu adevărat în practică toate aceste valori”, a mai îndemnat șeful PNL.