Ciucă: Nu ne permitem să pierdem niciun eurocent din fondurile alocate de către UE

Premierul a declarat, miercuri, că Guvernul pregătește jaloanele pentru cererile de plată numărul trei și patru din PNRR, iar în ceea ce privește plata numărul doi au loc ultimele clarificări până la finalul lui ianuarie.

„Ieri am desfășurat ședința Comitetului Interministerial pentru Planul Național de Redresare și Reziliență. A fost o activitate în care am analizat fiecare jalon și țintă în parte, atât în ceea ce privește nivelul de îndeplinire, cât și în ceea ce privește măsurile pe care trebuie să le luăm în continuare, astfel încât să ne asigurăm că cererea de plată numărul 2 va fi aprobată de către Comisie; totodată, pregătim jaloanele și țintele pentru cererea de plată numărul 3 și cererea de plată numărul 4.În acest cadru, am stabilit ca, până la finele lunii, acolo unde sunt aspecte care trebuie clarificate cu Comisia, să avem un plan de acțiune concret, pe care fiecare dintre coordonatorii de reformă îl va prezenta în ședința de guvern”, a afirmat șeful Executivului, în deschiderea ședinței de Guvern.

Liderul de la Palatul Victoria a discutat despre comunicarea cu Bruxelles-ul. „De asemenea, am apreciat și apreciem în continuare dialogul pe care îl avem cu Comisia. Am stabilit ca toate elementele care necesită clarificare să fie foarte transparent și oportun soluționate. Totodată, planul de acțiune la nivel guvernamental va fi, de asemenea, discutat și agreat cu Comisia”, a completat premierul

„Subliniez, încă o dată, nu ne permitem să pierdem niciun eurocent din fondurile alocate de către Uniunea Europeană. Sunt banii care au asigurat atât derularea reformelor, cât și susținerea economiei, dezvoltarea mediului antreprenorial din România și, desigur, atragerea de investiții, astfel încât să putem să discutăm de o predictibilitate și stabilitate economică și, desigur, să putem să ne facem planuri pentru viitor. Toate aceste planuri nu vizează nimic altceva decât îmbunătățirea calității vieții cetățenilor români și acesta este obiectivul Guvernului României”, a mai afirmat Nicolae Ciucă.

Optimism pentru 2023

Premierul a prezidat marți reuniunea extraordinară a Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR, ocazie cu care a fost analizat stadiul implementării PNRR după depunerea primelor două cereri de plată.

„După primele două cereri de plată înaintate Comisiei Europene anul trecut, România are acum în pregătire cea de-a 3-a cerere de plată, care are ca termen de depunere sfârșitul lunii martie 2023. Aceasta are o valoare totală de 3,243 mld. euro (2,147 mld. euro sprijin financiar nerambursabil și 1,095 mld. euro sprijin sub formă de împrumut). Un număr de 77 de jaloane și ținte aferente trimestrului III 2022 și trimestrului IV 2022 fac obiectul celei de-a 3-a cereri de plată”, se arată în comunicat.

De asemenea, astăzi au fost discutat și aspecte legate de documentul de lucru privind modificarea PNRR, în contextul în care reprezentanții Comisiei Europene au reconfirmat faptul că cea de-a treia cerere de plată ar trebui depusă după modificarea PNRR conform propunerii de modificare a Regulamentului (UE) nr. 241/2021, solicitare pe care Comisia a transmis-o tuturor statelor membre.

Prin urmare, ministrul Proiectelor Europene a anunțat că România se va înscrie în seria statelor europene care solicită mai mult timp pentru implementarea PNRR.