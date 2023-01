Stadiul implementării PNRR, analizat de Guvern. Ciucă: Avem șanse mari ca în acest an să depășim nivelul din 2022

Premierul a prezidat astăzi reuniunea extraordinară a Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR, ocazie cu care a fost analizat stadiul implementării PNRR după depunerea primelor două cereri de plată.

De asemenea, în cadrul discuției a fost abordat și subiectul îndeplinirii jaloanelor și țintelor asumate pentru anul 2023, potrivit calendarului de implementare, în vederea transmiterii următoarelor cereri de plată.

”Avem un dialog foarte bun cu reprezentanții Comisiei Europene pentru clarificarea modului în care am îndeplinit țintele și jaloanele incluse în cea de-a doua cerere de plată din PNRR, transmisă în luna decembrie a anului trecut. Acest proces va fi urmat de validarea partenerilor europeni și de încasarea, de către România, a fondurilor aferente acestei cereri de plată, necesare proiectelor noastre de dezvoltare”, a afirmat premierul Nicolae-Ionel Ciucă, potrivit unui comunicat transmis de Guvern.

Discuțiile de astăzi au vizat analizarea unei serii de jaloane și ținte care „necesită clarificări în procesul de validare cu Comisia Europeană între care proiectul legii pensiilor speciale, al legii guvernanței companiilor de stat, definitivarea procedurilor guvernanței în sectorul energetic pentru numirea membrilor CA”.

Potrivit sursei citate, până la depunerea celei de-a treia cereri de plată trebuie clarificate și aspectele legate de reducerea granturilor, ajustarea RePowerEU și validarea închiderii jaloanelor și țintelor aferente trimestrelor 3 și 4 din 2022.

„După primele două cereri de plată înaintate Comisiei Europene anul trecut, România are acum în pregătire cea de-a 3-a cerere de plată, care are ca termen de depunere sfârșitul lunii martie 2023. Aceasta are o valoare totală de 3,243 mld. euro (2,147 mld. euro sprijin financiar nerambursabil și 1,095 mld. euro sprijin sub formă de împrumut). Un număr de 77 de jaloane și ținte aferente trimestrului III 2022 și trimestrului IV 2022 fac obiectul celei de-a 3-a cereri de plată”, se arată în comunicat.

De asemenea, astăzi au fost discutat și aspecte legate de documentul de lucru privind modificarea PNRR, în contextul în care reprezentanții Comisiei Europene au reconfirmat faptul că cea de-a treia cerere de plată ar trebui depusă după modificarea PNRR conform propunerii de modificare a Regulamentului (UE) nr. 241/2021, solicitare pe care Comisia a transmis-o tuturor statelor membre.

Prin urmare, ministrul Proiectelor Europene a anunțat că România se va înscrie în seria statelor europene care solicită mai mult timp pentru implementarea PNRR.

„România se va înscrie în seria statelor europene care solicită mai mult timp pentru implementarea PNRR. Pregătim argumentele necesare și suntem în permanent contact cu Comisia Europeană pentru prelungirea perioadei necesare implementării investițiilor care țin de REPowerEU, cât și de celelalte categorii de investiții din energie și creșterea capacității de producție a energie”, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, potrivit comunicatului Guvernului.

Nicolae Ciucă susține că România are șanse mari să depășească nivelul realizat în 2022 în ceea ce privește accesarea de bani europeni, iar pentru realizarea acestui obiectiv trebuie „să folosim eficient fiecare euro”.

„Atragerea banilor europeni reprezintă o șansă pentru viitorul României, pe care o putem valorifica prin eforturile noastre de acum. Rezultatele pe care am reușit să le obținem anul trecut au demonstrat că putem fi eficienți. 2022 a fost anul cel mai bun de când România accesează bani europeni, depășind 11 miliarde de euro. Trebuie să menținem acest ritm, astfel încât, pe de o parte să reușim, prin dialog cu Comisia Europeană, să validăm tot ceea ce reușim în plan național să facem pentru a ne atinge țintele și jaloanele asumate, dar, în același timp, să folosim eficient fiecare euro dintre cele aproape 30 de miliarde puse la dispoziția noastră de Comisia Europeană. Avem șanse mari ca în acest an să depășim nivelul realizat în 2022, utilizând aceste resurse importante pentru modernizarea și dezvoltarea României”, a menționat prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă.